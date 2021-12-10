Montadas: vida das drag queens capixabas é contada em websérie

Websérie "Montadas", de Drag Queens capixabas Crédito: Studio Base 40

Cinco drags capixabas são protagonistas da websérie “Montadas”, que foi lançada ao mundo, nesta sexta (10), via Youtube. Brisa, Kava, Madson, Mathilda e Úrsula apresentam seus estilos versáteis e criativos em quatro episódios recheados de extravagância e debates sobre a ruptura de padrões.

A websérie criada por Vini Kava e Evilyn Quintino foi selecionada pela comissão julgadora da Secult, fruto do edital de Cultura Digital 2020 da lei Aldir Blanc. E recebe o apoio da Becks, Boticário e Morena Tropical.

“É uma produção audiovisual afrontosa, 100% capixaba e inédita. Elas estão montadas para se expressar, resistir e brilhar, tudo com muito glamour e personalidade”, afirma um dos criadores do projeto, Vini Kava.

As imagens foram captadas no mês de novembro de 2021 no Teatro Sesi Jardim da Penha, no Centro Cultural do Sesi e na boate Bolt Redux. “O objetivo da websérie é difundir a cultura drag para os capixabas de uma forma original, informativa e artística, além de proporcionar o importante espaço de fala e de representatividade às drag queens dentro e fora do estado”, afirma Evilyn Quintino.

“Queremos valorizar as drags, bem como suas ocupações artísticas, dignas de respeito e remuneração justa. Vamos exaltar essa arte como ponto central de expressão popular, livre de preconceitos e tabus. Nossa intenção é lançar um produto cultural que trabalhe as diversas representatividades do Estado, melhorando sua imagem com os demais estados do Brasil e a consciência coletiva da sociedade capixaba”, completa Vini Kava.

Por dentro da websérie

Pensado para a internet e perfeito para os streamings, o conteúdo de “Montadas” acompanha a dinâmica das redes sociais trazendo, de forma leve e descontraída, temas importantes e urgentes a serem discutidos abertamente na sociedade.

Cada episódio terá a duração média de sete minutos, e contará com as cinco drag queens, além da participação especial de Afronta MC - cantora da música tema da websérie, e de Ronalda Bonekety, importante figura de resistência no meio.