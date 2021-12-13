De X-Men a Natal: concurso de cavalos fantasiados vai animar seu dia

Um evento pra lá de divertido e criativo, o “Concurso de Cavalos à Fantasia” chegou a sua quinta edição neste domingo (12), no Jockey Clube do Espírito Santo, em Vila Velha. O objetivo da competição é eleger o cavalo, junto com o participante, com a fantasia e apresentação mais inovadora.

Idealizado há cinco anos pela WR Equitação , o concurso de 2021 bateu recorde de participantes, foram 29 conjuntos no total. Não importa a idade, o intuito era abusar da criatividade nas fantasias feitas para os animais.

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“O concurso foi pensado para agregar a família capixaba ao nosso esporte. Os cavalos são animais felizes e nossos grandes companheiros. Além do nosso desfile, temos atrações como malabaristas e brinquedos para crianças. Aonde você já ouviu falar de um desfile de cavalos a fantasia? Nem nas nossas competições dá muita gente. E quando nós fazemos esses eventos, percebemos que é o que a galera gosta”, afirmou Thiago Bersot, organizador do evento,, explicando que tiveram duas categorias: individual ou em equipe.

A edição deste ano contou os mais variados estilos. Teve cavalo fantasiado de personagens da Disney, de carnaval, de vikings e até de piratas. O primeiro lugar ficou com o tema natalino da aluna Kissia Ramos e o filho Bernardo Lemuel, fantasiados de mamãe Noel, o elfo ajudante e as renas. Os vencedores faturaram troféu, bicicleta, rodízio em uma churrascaria e um brinde de cosméticos.

Os vencedores do concurso deste ano, Kissia Rodrigues e o filho Bernardo Lemuel, com o tema "Natal" Crédito: Diego Araujo

Já o segundo lugar foi para a fantasia do tema “O Mágico de Oz”, da aluna da escola Eduarda Netto, de 16 anos. Os vencedores passaram pelo crivo de quatro jurados, sendo dois, os apresentadores Diego Araujo e Luanna Esteves, do programa “Em Movimento”, da TV Gazeta.

“Me diverti bastante, nem imaginava que existia no Espírito Santo. O mais interessante era o carinho das pessoas com os animais, as fantasias eram pensadas para não machucar nem incomodar os cavalos. Tentamos pensar no conjunto, na performance e entrar no clima do personagem. Mas nunca tinha feito isso na minha vida. Se pudesse resumir em uma palavra seria inusitado”, contou Diego Araujo.

Cavalo fantasiado com o tema "Up, Altas Aventuras" Crédito: Diego Araujo

Participantes fantasiados com o tema "As Crônicas de Nárnia" Crédito: Diego Araujo

Participantes fantasiados de "X Men (Wolverine e a Tempestade) contra o Lobo mau" Crédito: Janine Patrocínio