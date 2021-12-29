Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • BBB 22 e novela 'Da Cor do Pecado' estreiam em janeiro na Globoplay
Globoplay

BBB 22 e novela 'Da Cor do Pecado' estreiam em janeiro na Globoplay

Plataforma traz ainda 'Pecado Capital', 'Ouro Verde' e série sobre Nara Leão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 08:33

Tadeu Schmidt deixa o Fantástico para apresentar o BBB
Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo
A Globoplay divulgou nesta terça (28) as estreias previstas para janeiro na plataforma de streaming. Entre os destaques, estão o Big Brother Brasil 22, série documental sobre a vida da cantora Nara Leão, e as novelas "Pecado Capital", exibida entre 1975 e 1976, "Da Cor do Pecado" e a portuguesa "Ouro Verde".
No mês em que a cantora Nara Leão completaria 80 anos, a plataforma lança a série original "O Canto Livre de Nara Leão", que entrevista pessoas que conviveram com a artista e mostra grande pesquisa de imagens, fotos e arquivos, muitos deles inéditos.
Os fãs do Big Brother Brasil, que marca a estreia de Tadeu Schmidt no comando do reality, poderão acompanhar nas 11 câmeras ao vivo o dia a dia dos participantes da casa mais vigiada do Brasil Um mosaico com seis sinais simultâneos e três edições diárias do Click BBB também estarão disponíveis para assinantes.
Na novela "Da Cor do Pecado", os assinantes poderão acompanhar a história do casal Paco (Reynaldo Gianecchini) e Preta (Taís Araujo), que enfrentam preconceitos da sociedade e as maldades de Bárbara (Giovanna Antonelli) para ficarem juntos.
Os fãs de tramas clássicas da teledramaturgia nacional poderão assistir a novela "Pecado Capital". A trama, escrita por Janete Clair e teve direção de Daniel Filho, mostra o motorista de táxi Carlão (Francisco Cuco) que vive um drama de consciência após ladrões em fuga esquecerem uma mala com o dinheiro roubado no seu carro.
A Globoplay traz ainda a novela portuguesa "Ouro Verde", vencedora do prêmio Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2018. A trama gira em torno do plano de vingança do empresário Jorge Monforte (Diogo Morgado), que retorna a Portugal para fazer justiça pela morte da sua família.
Entre os conteúdos internacionais, a Globoplay traz com exclusividade a série "Girls5eva", que mostra a história de uma banda de sucesso dos anos 90 que ganha uma segunda chance de fama quando um jovem rapper faz um sample de sua música.
Também chegam à plataforma "Doctor Who - Especial de Ano Novo", "Um Milhão de Coisas" (temporada 4), "Covert Affairs: Assuntos Confidenciais", "Psych: Agentes Especiais", "Serviço Secreto", "Marido Secreto" (parte 2), "NCIS", "Departure - A Investigação (temporada 2) e "Éden" (temporada 1).

Veja Também

Roda de Boteco leva shows gratuitos à Prainha até 9 de janeiro

De "Cabeça Branca" a "Coração Cachorro": os hits que vão bombar no Verão 2022

"Misery": produtora capixaba traz texto consagrado de Stephen King para o Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB globo Globoplay
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados