Saiba o que chega em março no catálogo do Globoplay

Cena do documentário 'Elza e Mané - Amor Em Linhas Tortas', do Globoplay Crédito: Globo/Divulgação

Março chega repleto de lançamentos para os assinantes do Globoplay: séries, documentários e novelas aterrissam no catálogo, trazendo ainda mais opções para todos os gostos. Para começar, um original em forma de homenagem. ‘Elza & Mané – Amor Em Linhas Tortas’ conta a história da paixão reprovada pela sociedade de um dos casais mais famosos do Brasil. Garrincha, o gênio do futebol, e Elza Soares, a estrela da MPB: dois ícones que ajudam a compreender o Brasil e sua identidade. Produzida pelo Esporte da Globo e dirigida por Caroline Zilberman, que assina o roteiro ao lado de Rafael Pirrho, a série trafega por preconceito, alcoolismo, violência doméstica, perseguição política e grandes perdas.

Como parte do projeto de resgaste dos clássicos da dramaturgia, a novela dos anos 80 ‘Que Rei Sou Eu?’ chega à plataforma. A trama traz a história que tem como ponto de partida a morte do rei Petrus II (Gianfrancesco Guarnieri), cujo único herdeiro é o filho bastardo Jean Pierre (Edson Celulari). Os conselheiros reais, que exercem forte influência nas decisões da rainha Valentine (Tereza Rachel), resolvem então entregar a coroa ao mendigo Pichot (Tato Gabus Mendes) promovendo uma reviravolta no reinado.

Que tal acompanhar os bastidores da construção do novo dominical da Globo? A plataforma estreia o documentário original ‘Domingão com Huck: A História da História’, que revela os desafios de Luciano Huck e equipe ao ocupar um dos horários mais disputados da televisão brasileira. Com direção de Guilherme Melles e Michel Coeli, o projeto mostra a rotina e os bastidores da criação do programa, com os eventos pré e pós a assinatura do contrato mais importante da carreira do apresentador. Ao longo dos 90 minutos, o público também pode acompanhar Luciano desempenhando um outro papel, mais reservado, o de pai e marido, na intimidade de casa, com sua família, nas gravações por todo o Brasil e em eventos pelo mundo.

Quem gosta de novela portuguesa já tem encontro marcado com duas estreias do mês. A exclusiva e indicada ao Emmy, 'Na Corda Bamba', chega ao catálogo. Nela, Lúcia e Pipo são um casal com um forte segredo que envolve os seus filhos, o que os faz viver numa tensão constante, sempre na iminência de que se descubra que os seus filhos são roubados. Já na primeira parte da exclusiva ‘Amar Demais’, após ser preso por um crime que não cometeu, Zeca (Graciano Dias) irá lutar para provar sua inocência e reconquistar os amores do seu passado.

Cena da novela "Na Corda Bamba", em exibição no Globoplay Crédito: Globo/Divulgação

As expectativas dos fãs da série ‘The Good Doctor’ foram atualizadas. A primeira parte da quinta temporada chega com exclusividade ao Globoplay. A sequência promete surpreender o público com os preparativos para o casamento entre Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara), além de trazer novas e emocionantes histórias da equipe do Hospital San José St. Bonaventure.

LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS

01/03: Chicago Med T6





01/03: Chicago Fire T9





03/03: A Mentira

Série exclusiva

Sinopse: Ophelia se apaixona pelo seu professor de literatura, que é casado. Quando ele misteriosamente desaparece, ela o procura e descobre segredos inimagináveis sobre sua vida.





04/03: Elza e Mané - Amor Em Linhas Tortas

Série documental Original

Sinopse: Com camadas de comédia, drama e tragédia, ‘Elza e Mané’ conta a história do romance de um dos casais mais famosos do Brasil. Garrincha, o gênio do Botafogo e da Seleção, e Elza Soares, a estrela da MPB. Um amor que começou na Copa do Mundo de 1962, quando Garrincha viveu seu auge futebolístico, e atravessou a decadência do jogador nos gramados.





07/03: Na Corda Bamba T1

Novela exclusiva

Sinopse: Lúcia e Pipo são um casal com um forte segredo que envolve os seus filhos, o que os faz viver numa tensão constante, sempre na iminência de que se descubra que os seus filhos são roubados.

Elenco: Dalila Carmo, Pêpê Rapazote, Alexandra Lencastre, Margarida Vila-Nova, Maria João Bastos, António Capelo, Lucélia Santos, Edwin Luisi.





14/03: Que Rei Sou Eu? (1989)

Novela

Sinopse: No reino imaginário de Avilan, o príncipe bastardo Jean Pierre lidera um grupo popular de revolucionários contra conselheiros que invadiram o palácio da rainha Valentine após a morte do Rei Petrus II e tomaram o poder.





28/03: Sonho Meu (1993)

Novela

Sinopse: Após perder a guarda da filha, Claudia tenta reconstruir a vida e conhece os irmãos Lucas, por quem se apaixona, e o mau-caráter Jorge, que quer conquistá-la. A avó deles, Paula, ao saber da paixão dos netos pela jovem, se torna sua grande rival.

OUTROS LANÇAMENTOS DE MARÇO

The Good Doctor T5 - Parte 1



NCIS Los Angeles

A Ilha da Fantasia

Domingão com Huck: A História da História

Amar Demais T1 - Parte 1

O Clube

Dough: O ganha-pão

Os Príncipes e a Imprensa

La Garçonne: Dupla Identidade

Os Últimos Dias de Gilda

Balthazar T2

For Life – Lutando por Justiça T2

SWAT T3

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