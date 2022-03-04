Webdocumentário registra o início do hip-hop capixaba

LBrau durante depoimento no webdocumentário "Barões do Funk" Crédito: Panela Audiovisual

Estreia nesta sexta (4), às 18h, no canal do Youtube Panela Audiovisual, o último capítulo do webdocumentário "Barões do Funk" sobre a origem da cultura hip-hop capixaba. Perpassando num período entre o final dos anos de 1970 ao início dos 1990, a série conta com depoimentos de personalidades que viveram parte da transformação da cultura negra contemporânea.

O diretor Luiz Eduardo Neves, durante três meses de 2021, entrevistou Alex FM, DJ Criolo, DJ Jerê, Dudu Du Rap, GL Preto, LBrau, Paulo Black e Sagaz, que representam os elementos do hip-hop – break, graffiti, DJ e MC. Importantes peças deste quebra-cabeça e que ainda estão ativas, eles trazem depoimentos importantes sobre o cenário e a periferia.

“Este movimento cultural cruzou espaços continentais por meio das diásporas espontâneas das migrações e dos avanços tecnológicos, criando o diálogo e identificação entre jovens que vivem às margens no Norte e no Sul do mundo”, explica Luiz Eduardo.

Ao registrar um trecho da história recente na forma de um webdocumentário com capítulos com duração entre 10 a 15 minutos, aproximadamente, Barões do Funk pretende eternizar e difundir a raiz do hip-hop capixaba. Além de debater sobre a apropriação de uma cultura global e a sua adaptação no local.

A produção ainda conta com direção de fotografia e montagem de Diego Capeleti e trilha sonora original de Léo Grijó. Barões do Funk é uma realização da Panela Audiovisual com recursos da Lei Aldir Blanc por meio do Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo e Governo Federal.

Se não viu os primeiros episódios, HZ traz para você; confira abaixo.

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4