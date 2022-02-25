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Música

Poesia Acústica 12: projeto chega às plataformas digitais com Budah e Marina Sena

O maior projeto de rap nacional chega a sua 12ª edição com participação da capixaba e da cantora de MPB, além de Filipe Ret, Teto, Borges, Caio Luccas, Luiz Lins e BIN
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:40

12ª edição do Poesia Acústica conta com participação de Filipe Ret, Teto, Marina Sena, Budah e BIN
12ª edição do Poesia Acústica conta com participação de Filipe Ret, Teto, Marina Sena, Budah, Caio Luccas, Luiz Lins, Borges e BIN Crédito: Felipe Alberto/Divulgação
O Poesia Acústica, idealizado pela gravadora Pineapple Storm, chega a sua décima segunda edição mostrando que ainda vai perdurar por um bom tempo. Depois de acumular mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube e 1 bilhão de plays nas plataformas de música, o projeto chegou aos tocadores digitais com o tema "Pra Sempre".
Pela primeira vez o projeto contou com a participação de alguém da MPB. Marina Sena divide seus versos de amor com Teto, Filipe Ret, Caio Luccas, Luiz Lins, BIN, Budah e Borges. Sim, tem capixaba na lista, como divulgado por HZ em novembro do ano passado.
Para Paulo Alvarez, fundador da gravadora Pineapple Storm, “o Poesia 12 é Pra Sempre por duas razões. Além dos cyphers contarem histórias de amor que sempre pretendem ser eternas, chegar na décima segunda edição é a prova de que nosso projeto é a maior vitrine do rap nacional hoje em dia. O acústico pode ter passado, mas o Poesia Acústica cravou seu nome na história da música brasileira”.
Marina Sena, que compôs a sua parte da música com o rapper Djonga, também vê a importância de participar do projeto: “eu acho que o Poesia tomou uma proporção gigantesca e se tornou um formador de opinião para jovens de todo o Brasil. Para mim, é super importante acessar esse meio de comunicação que tem tanta visibilidade”.

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