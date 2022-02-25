Poesia Acústica 12: projeto chega às plataformas digitais com Budah e Marina Sena

O Poesia Acústica, idealizado pela gravadora Pineapple Storm, chega a sua décima segunda edição mostrando que ainda vai perdurar por um bom tempo. Depois de acumular mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube e 1 bilhão de plays nas plataformas de música, o projeto chegou aos tocadores digitais com o tema "Pra Sempre".
Pela primeira vez o projeto contou com a participação de alguém da MPB. Marina Sena divide seus versos de amor com Teto, Filipe Ret, Caio Luccas, Luiz Lins, BIN, Budah e Borges. Sim, tem capixaba na lista, como divulgado por HZ em novembro do ano passado.
Para Paulo Alvarez, fundador da gravadora Pineapple Storm, “o Poesia 12 é Pra Sempre por duas razões. Além dos cyphers contarem histórias de amor que sempre pretendem ser eternas, chegar na décima segunda edição é a prova de que nosso projeto é a maior vitrine do rap nacional hoje em dia. O acústico pode ter passado, mas o Poesia Acústica cravou seu nome na história da música brasileira”.
Marina Sena, que compôs a sua parte da música com o rapper Djonga, também vê a importância de participar do projeto: “eu acho que o Poesia tomou uma proporção gigantesca e se tornou um formador de opinião para jovens de todo o Brasil. Para mim, é super importante acessar esse meio de comunicação que tem tanta visibilidade”.