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A volta do Homem-Morcego

Sucesso de bilheteria, "Batman" chega ao catálogo da HBO Max em abril

A produção poderá ser vista por qualquer assinante do serviço, sem necessidade de pagar nenhum valor adicional. O lançamento na plataforma acontecerá 45 dias após a estreia nos cinemas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:17

O esperado "Batman" acabou de estrear nas telonas e já tem data marcada para ficar disponível também no serviço de streaming. A previsão é de que os brasileiros possam assistir o novo filme no catálogo da HBO Max a partir de 17 de abril.
"Batman" chega aos cinemas do Estado nesta quinta (3) Crédito: Warner Bros.
A produção poderá ser vista por qualquer assinante, sem necessidade de pagar nenhum valor adicional. O lançamento na plataforma acontecerá 45 dias após estreia nos cinemas.
O filme do Homem-Morcego, estrelado por Robert Pattinson (da série "Crepúsculo"), teve a segunda maior estreia durante a pandemia da Covid-19 e já arrecadou US$ 128,5 milhões em bilheteria, ficando atrás apenas de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que chegou às salas de todo o mundo em dezembro de 2021.

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