Sucesso de bilheteria, "Batman" chega ao catálogo da HBO Max em abril

O esperado "Batman" acabou de estrear nas telonas e já tem data marcada para ficar disponível também no serviço de streaming. A previsão é de que os brasileiros possam assistir o novo filme no catálogo da HBO Max a partir de 17 de abril.
A produção poderá ser vista por qualquer assinante, sem necessidade de pagar nenhum valor adicional. O lançamento na plataforma acontecerá 45 dias após estreia nos cinemas.
O filme do Homem-Morcego, estrelado por Robert Pattinson (da série "Crepúsculo"), teve a segunda maior estreia durante a pandemia da Covid-19 e já arrecadou US$ 128,5 milhões em bilheteria, ficando atrás apenas de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que chegou às salas de todo o mundo em dezembro de 2021.