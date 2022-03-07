Sucesso de bilheteria, "Batman" chega ao catálogo da HBO Max em abril

O esperado "Batman" acabou de estrear nas telonas e já tem data marcada para ficar disponível também no serviço de streaming. A previsão é de que os brasileiros possam assistir o novo filme no catálogo da HBO Max a partir de 17 de abril.

"Batman" chega aos cinemas do Estado nesta quinta (3) Crédito: Warner Bros.

A produção poderá ser vista por qualquer assinante, sem necessidade de pagar nenhum valor adicional. O lançamento na plataforma acontecerá 45 dias após estreia nos cinemas.