Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • "Batman": produtor confirma sequência do filme em "menos de 5 anos"
Cinema

"Batman": produtor confirma sequência do filme em "menos de 5 anos"

Com Robert Pattinson, astro da série "Crepúsculo", novo filme do Homem-Morcego estreia nesta quinta-feira (3)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2022 às 16:13

"Batman" nem estreou, mas já tem previsão de uma sequência para os próximos anos. Ao site Comicbook, o produtor Dylan Clark contou que os fãs podem esperar um novo filme antes de 2027.
"Vou registrar e dizer que será em menos de cinco anos", disse ele sobre a continuação. A nova produção do herói chega aos cinemas do Estado nesta quinta-feira (3) e conta com Robert Pattinson como protagonista.
"Batman" chega aos cinemas do Estado nesta quinta (3) Crédito: Warner Bros.
As primeiras notas e impressões sobre o filme já começaram a ser publicadas. No Rotten Tomatoes, o longa dirigido por Matt Reeves tem aprovação de 86%, com 207 críticas contabilizadas. Abaixo, veja o trailer do filme.

Veja Também

Saiba o que chega em março no catálogo do Globoplay

'Batman': Zoe Kravitz confirma que Mulher-Gato é bissexual no novo filme

Stan Lee, criador da Marvel, ganha três biografias; saiba qual ler

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura DC
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados