"Batman": produtor confirma sequência do filme em "menos de 5 anos"

"Batman" nem estreou, mas já tem previsão de uma sequência para os próximos anos. Ao site Comicbook, o produtor Dylan Clark contou que os fãs podem esperar um novo filme antes de 2027.
"Vou registrar e dizer que será em menos de cinco anos", disse ele sobre a continuação. A nova produção do herói chega aos cinemas do Estado nesta quinta-feira (3) e conta com Robert Pattinson como protagonista.
As primeiras notas e impressões sobre o filme já começaram a ser publicadas. No Rotten Tomatoes, o longa dirigido por Matt Reeves tem aprovação de 86%, com 207 críticas contabilizadas. Abaixo, veja o trailer do filme.