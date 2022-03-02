"Batman": produtor confirma sequência do filme em "menos de 5 anos"

"Batman" nem estreou, mas já tem previsão de uma sequência para os próximos anos. Ao site Comicbook, o produtor Dylan Clark contou que os fãs podem esperar um novo filme antes de 2027.

"Vou registrar e dizer que será em menos de cinco anos", disse ele sobre a continuação. A nova produção do herói chega aos cinemas do Estado nesta quinta-feira (3) e conta com Robert Pattinson como protagonista.

"Batman" chega aos cinemas do Estado nesta quinta (3) Crédito: Warner Bros.