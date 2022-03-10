Hélio de la Peña apresenta stand up em Vitória: "Irreverência faz parte do meu DNA"

O humor praticamente mudou da TV para a internet. Você assistia aos programas de humor na TV aberta e hoje se diverte com os memes que recebe no celular, ou vai buscar no Instagram, tik tok, YouTube... O único programa de humor clássico em TV aberta é "A Praça É Nossa", por sinal, um dos mais antigos, pois vem dos tempos do auge do rádio. Acho que se a gente estivesse começando hoje, buscaria as mídias do momento. E se adaptaria ao momento. A TV aberta atinge um público amplo e um canal do YouTube ou um perfil nas redes se dirigem a um público mais específico. A gente não ia nadar contra a corrente. Não faríamos em 2022 o humor de 1992, quando começamos. E começamos rompendo com o humor que se fazia nos anos 1970 e 1980...