Bem quentinhos

7 caldos e cremes veganos para os dias frios

Veja como preparar receitas irresistíveis para aquecer o corpo
Publicado em 05 de Maio de 2025 às 20:04

Creme de ervilha (Imagem: Anna Puzatykh | Shutterstock)
Creme de ervilha Crédito: Anna Puzatykh | Shutterstock
Os caldos e cremes veganos são escolhas excepcionais para os dias frios, pois combinam o aconchego de uma refeição quente com ingredientes nutritivos de origem vegetal. Além disso, são leves, fáceis de preparar e versáteis, podendo ser adaptados aos mais diversos gostos.
A seguir, confira sete caldos e cremes veganos para os dias frios!

Creme de ervilha

Ingredientes:
  • 3 inhames descascados e picados
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca congelada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 10 folhas de hortelã
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o inhame, cubra-o com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até que ele fique macio. Em seguida, acrescente a ervilha e cozinhe até que ela também fique macia. No liquidificador, coloque o inhame, a ervilha, 1/2 xícara de chá da água do cozimento, a hortelã, a pimenta-do-reino, o azeite e o sal. Bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

Caldo de feijão-branco com espinafre

Ingredientes:
  • 250 g de feijão-branco
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 2 tomates picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para deixar de molho e cozinhar
Modo de preparo:
Deixe o feijão-branco de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o feijão-branco com água e acrescente as folhas de louro e os tomates. Cozinhe por aproximadamente 25 minutos após pegar pressão. Depois, bata no liquidificador o feijão-branco e o caldo até ficar homogêneo.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Coloque o caldo de feijão-branco de volta na panela, acrescente o refogado de alho e cebola e mexa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe ferver por 5 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, acrescente as folhas de espinafre e abafe a panela com a tampa. Sirva em seguida.  
Creme de cogumelo (Imagem: Foodio | Shutterstock)
Creme de cogumelo Crédito: Foodio | Shutterstock

Creme de cogumelo

Ingredientes:
  • 4 inhames descascados e picados
  • 1/2 cenoura picada
  • 1 1/2 cebola picada
  • 1/2 alho-poró picado
  • 1 dente de alho picado
  • 70 g de cogumelo portobello picado
  • 70 g de cogumelo shitake picado
  • 500 ml de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a água, os inhames, a cenoura, o alho-poró, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até que a cenoura e os inhames fiquem macios e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue os cogumelos e tempere com sal. Em um liquidificador, coloque os cogumelos refogados e os vegetais cozidos e bata até obter um creme homogêneo. Em uma panela, aqueça o creme em fogo médio e sirva em seguida.
Dica: decore o creme com cogumelo portobello refogado.

Creme de brócolis

Ingredientes:
  • Floretes de 2 brócolis
  • 4 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 100 g de castanha-do-pará
  • 1 l de água
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela antiaderente, refogue o alho e a cebola em fogo médio. Acrescente os floretes de brócolis, 700 ml de água e sal. Cozinhe até ficar macio e reserve com a água. No liquidificador, bata 300 ml de água com a castanha-do-pará até formar um leite, coe e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e toste um pouco a farinha de aveia. Adicione aos poucos o leite de castanha-do-pará, mexendo bem para não empelotar. Acrescente uma pitada de sal e continue mexendo até engrossar. No liquidificador, coloque o creme de aveia, os floretes de brócolis e a água do cozimento. Bata até formar um creme homogêneo. Volte o creme para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

Caldo de batata com alho-poró

Ingredientes:
  • 3 talos de alho-poró cortados em fatias
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 700 ml de caldo de legumes caseiro
  • 750 g de batata descascada e picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Na panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Adicione o caldo de legumes e a batata, tampe a panela e cozinhe por 7 minutos após iniciar a pressão. Após a panela liberar a pressão, amasse os pedaços restantes de batata. Ajuste o sal, tempere com pimenta-do-reino e deixe ferver por mais alguns minutos, com a panela destampada, até adquirir a consistência desejada. Sirva em seguida.
Creme de abóbora com gengibre (Imagem: Fattyplace | Shutterstock)
Creme de abóbora com gengibre Crédito: Fattyplace | Shutterstock

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de abóbora descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 pedaço de gengibre fresco ralado
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Sementes de abóbora tostadas para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Coloque a abóbora e o gengibre. Misture bem por 2 minutos para liberar os aromas. Adicione o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe e cozinhe em fogo médio até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e bata tudo no liquidificador ou mixer até obter um creme liso e aveludado. Volte à panela, ajuste os temperos, e aqueça bem. Finalize com as sementes de abóbora e sirva em seguida. 

Caldo de milho-verde

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de milho-verde cozido
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 3 xícaras de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha para finalizar
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque o milho-verde na panela e mexa bem. Acrescente a páprica e mexa por 1 a 2 minutos para liberar o aroma. Adicione a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por 10 minutos. Transfira para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe e volte à panela. Ajuste o sal e aqueça bem. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida. 

