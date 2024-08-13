Confira 5 receitas de caldos leves para os dias frios

Abaixo, confira cinco receitas de caldos leves para os dias frios!
CALDO DE ABÓBORA
Ingredientes:
- 1 kg de abóbora cabotiá descascada e cortada em fatias
- 2 colheres de sopa de semente de abóbora
- 2 colheres de sopa de gergelim branco
- 2 colheres de sopa de semente de linhaça
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas finas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Acrescente metade da cebola, metade do alho e um pouco de sal e pimenta-do-reino. Bata até ficar homogêneo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o restante da cebola e do alho e doure. Junte a cenoura e refogue por 5 minutos. Adicione o caldo reservado e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Salpique com sementes de abóbora, gergelim e linhaça. Sirva em seguida.
CALDO DE FEIJÃO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de feijão-carioca
- 1 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopade cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o feijão, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, lave os grãos em água corrente e disponha em uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Transfira o feijão para um liquidificador, adicione metade da cebola e do alho e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o restante da cebola e do alho e doure. Junte os pimentões, a pimenta-do-reino e o sal e refogue por 4 minutos. Despeje o feijão sobre a mistura e mexa para incorporar. Aqueça por 10 minutos. Finalize salpicando com cebolinha e sirva em seguida.
CALDO DE LEGUMES
Ingredientes:
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 2 inhames cortados em cubos
- 2 folhas de couve-manteiga cortadas em tiras finas
- 1/2 xícara de chá de folhas de mostarda picadas
- 2 pedaços de gengibre
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de pimenta-caiena em pó
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
- Salsinha para salpicar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a cenoura, o inhame, as folhas de mostarda e o gengibre. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Tempere com sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a couve-manteiga e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-caiena. Após, despeje os ingredientes batidos na panela e mexa para incorporar. Aqueça por 10 minutos. Finalize salpicando com salsinha e sirva em seguida.
CALDO DE COUVE-FLOR
Ingredientes:
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 couve-flor higienizada e cortada em pedaços
- 2 l de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a couve-flor e refogue por 2 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e passe o caldo em uma peneira. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com couve-flor tostada e folhas de coentro.
CALDO DE ABOBRINHA
Ingredientes:
- 6 abobrinhas cortadas em rodelas
- 1 cebola descascada e picada
- 1 l de água
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abobrinha e refogue por 3 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador.
Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.