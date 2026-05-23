Do hambúrguer à moqueca: roteiro gastronômico celebra os 491 anos de Vila Velha

No aniversário de 491 anos, comemorados neste sábado (23), Vila Velha celebra sua gastronomia com um roteiro vibrante, diverso e repleto de sabores inesquecíveis, formado por bares e restaurantes que nasceram na cidade mas viraram referência em suas especialidades dentro e fora do Espírito Santo.
Cinco deles estão na lista abaixo, feita por nossa equipe para quem quer comer muito bem na terra dos canelas-verdes. A seleção inclui o hambúrguer do GolBurger, a moqueca do Atlântica, o torresmo do Bar do Zé, o caranguejo do Assis e o gyoza de pato com tucupi do Kairū, entre outras sugestões de dar água na boca. Confira!
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Rumo aos 60
Prestes a completar 59 anos, o Atlântica é um dos restaurantes mais longevos da cidade canela-verde. Além do endereço que ocupa desde a abertura, na badalada Curva da Sereia, na Praia da Costa, a casa conta com uma filial em Vitória, a poucos metros da Praia de Camburi. Na unidade de Vila Velha, as paredes exibem telas pintadas pelo artista plástico Osmar Bodevan, fundador do restaurante - a cozinha é liderada por seu filho, o chef Ricardo Bodevan. Além da moqueca capixaba, feita com peixe ou mariscos e sempre acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra (a partir de R$ 203,80), os vila-velhenses pedem com frequência o Camarão no Coco (a partir de R$ 208,80), servido com batata-palha caseira. Funcionamento: todos os dias, das 11h às 16h. Av. Antônio Gil Veloso, 80. Mais informações: @atlanticarestauranteoficial.
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Paixão por futebol
Referência no Espírito Santo quando o assunto é hambúrguer, o GolBurger nasceu em 2011 na Praia da Costa e se prepara para comemorar seus 15 anos com festa. Em agosto, o restaurante que estampa a paixão do chef Luiz Felipe Torezani por futebol vai celebrar o aniversário com nova identidade visual e eventos especiais ao longo do mês, entre eles um menu degustação que conta a história da casa. Parte dela desde o início, o sanduíche Romário (hambúrguer de 150g, bacon, banana frita, queijo, cebola caramelizada, alface, tomate e maionese de ervas/R$ 51,90) é o campeão de vendas. O sucesso da coxinha de frango sem massa (pioneira na cidade), da batata frita caseira, do cookie "gigante" com gotas de chocolate e dos PFs do almoço também fazem do point um ícone da gastronomia canela-verde. Funcionamento: todos os dias, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 603. Mais informações: @golburger.
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Tempero familiar
Se for feita uma lista de bares que são motivo de orgulho para os moradores de Vila Velha, o Bar do Zé certamente será lembrado. Aberto há mais de 40 anos no bairro Santos Dumont, o local coleciona prêmios, clientes ilustres e receitas de dar água na boca, como a rabada no feijão (R$ 65) e a Costela Fina (costela de porco, feijão, banana-da-terra e linguiça calabresa/R$ 52). Na estufa, brilham o escudiguim, o torresmo, o bolinho de pernil com queijo (que agora tem uma versão acrescida de goiabada), o jiló com carne moída, a moela e o pastel de carne. À frente do negócio está a família Fiorani, formada pelos fundadores, José e Evelina (até hoje responsável pela cozinha), e seus filhos, Macsuel e Eduardo. Funcionamento: de segunda a sexta, das 16h30 às 23h30, e sábado, das 9h30 às 16h. Rua José Machado de Paula, 151. Mais informações: @bardozevv.
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Templo do caranguejo
Criado em 2001 por Francisco de Assis Giovanelli, o Caranguejo do Assis revolucionou a forma com que os restaurantes capixabas servem o crustáceo. "Quando abriu o bar, ele já deixava os caranguejos todos prontos, para que os clientes não perdessem tempo. Até fazer dessa forma, era comum só cozinharem os pedidos na hora. Ficou bem mais rápido", conta um dos filhos de Assis, Dyonatan, que comanda a casa ao lado do pai, da mãe, Edilea, e dos irmãos, Vitor e Fabricio. No salão com 360 lugares e playground superequipado, o carro-chefe é o caranguejo (R$ 15 a unidade ou R$ 69 o kit com cinco), acompanhado por farofa, vinagrete e um molho exclusivo à base de cebola, alho e ervas. O cardápio também passeia por outras especialidades capixabas, como peixe frito, casquinha de siri e, claro, moqueca. O happy hour acontece de segunda a sexta, com promoções de pratos e bebidas tanto no almoço como no jantar. Funcionamento: todos os dias, das 12h às 23h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis.
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Histórico e moderno
Aberto em 2025, o restaurante mais novo desta lista fica em um casarão de 1928 na região histórica da cidade, a Prainha. O contraste entre a antiguidade do local e a modernidade que permeia o cardápio fazem do Kairū uma das novidades mais interessantes da gastronomia capixaba nos últimos tempos. O aniversário de um ano será comemorado em julho, com a presença de um dos chefs mais respeitados da cena nacional, o paranaense Alberto Landgraf, do Oteque (RJ). Entre as criações do anfitrião capixaba, Igor Trarbach, destacam-se o gyoza de pato com tucupi e molho de maracujá e priprioca (R$ 65), o salpicão de caranguejo (R$ 72) e o tomahawk de atum dry aged ao poivre com jerez oloroso, fritas e sal de pólen (R$ 185). Funcionamento: de terça a sexta, das 11h30 às 14h30 e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 15h30. Rua Antônio Ataíde, 531. Mais informações: @kairurest.