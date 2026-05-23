Do hambúrguer à moqueca: roteiro gastronômico celebra os 491 anos de Vila Velha

No aniversário de 491 anos, comemorados neste sábado (23), Vila Velha celebra sua gastronomia com um roteiro vibrante, diverso e repleto de sabores inesquecíveis, formado por bares e restaurantes que nasceram na cidade mas viraram referência em suas especialidades dentro e fora do Espírito Santo.





Cinco deles estão na lista abaixo, feita por nossa equipe para quem quer comer muito bem na terra dos canelas-verdes. A seleção inclui o hambúrguer do GolBurger, a moqueca do Atlântica, o torresmo do Bar do Zé, o caranguejo do Assis e o gyoza de pato com tucupi do Kairū, entre outras sugestões de dar água na boca. Confira!