Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Do hambúrguer à moqueca: roteiro gastronômico celebra os 491 anos de Vila Velha
Veja lista

Do hambúrguer à moqueca: roteiro gastronômico celebra os 491 anos de Vila Velha

Cena local se mostra vibrante e diversa, com bares e restaurantes que são referência em todo o ES
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 07:30

No aniversário de 491 anos, comemorados neste sábado (23), Vila Velha celebra sua gastronomia com um roteiro vibrante, diverso e repleto de sabores inesquecíveis, formado por bares e restaurantes que nasceram na cidade mas viraram referência em suas especialidades dentro e fora do Espírito Santo.


Cinco deles estão na lista abaixo, feita por nossa equipe para quem quer comer muito bem na terra dos canelas-verdes. A seleção inclui o hambúrguer do GolBurger, a moqueca do Atlântica, o torresmo do Bar do Zé, o caranguejo do Assis e o gyoza de pato com tucupi do Kairū, entre outras sugestões de dar água na boca. Confira! 

1

Rumo aos 60

Prestes a completar 59 anos, o Atlântica é um dos restaurantes mais longevos da cidade canela-verde. Além do endereço que ocupa desde a abertura, na badalada Curva da Sereia, na Praia da Costa, a casa conta com uma filial em Vitória, a poucos metros da Praia de Camburi. Na unidade de Vila Velha, as paredes exibem telas pintadas pelo artista plástico Osmar Bodevan, fundador do restaurante - a cozinha é liderada por seu filho, o chef Ricardo Bodevan. Além da moqueca capixaba, feita com peixe ou mariscos e sempre acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra (a partir de R$ 203,80), os vila-velhenses pedem com frequência o Camarão no Coco (a partir de R$ 208,80), servido com batata-palha caseira. Funcionamento: todos os dias, das 11h às 16h. Av. Antônio Gil Veloso, 80. Mais informações: @atlanticarestauranteoficial.      

Moqueca de peixe com camarão VG do Atlântica. Foto: Fabio Machado

2

Paixão por futebol

Referência no Espírito Santo quando o assunto é hambúrguer, o GolBurger nasceu em 2011 na Praia da Costa e se prepara para comemorar seus 15 anos com festa. Em agosto, o restaurante que estampa a paixão do chef Luiz Felipe Torezani por futebol vai celebrar o aniversário com nova identidade visual e eventos especiais ao longo do mês, entre eles um menu degustação que conta a história da casa. Parte dela desde o início, o sanduíche Romário (hambúrguer de 150g, bacon, banana frita, queijo, cebola caramelizada, alface, tomate e maionese de ervas/R$ 51,90) é o campeão de vendas. O sucesso da coxinha de frango sem massa (pioneira na cidade), da batata frita caseira, do cookie "gigante" com gotas de chocolate e dos PFs do almoço também fazem do point um ícone da gastronomia canela-verde. Funcionamento: todos os dias, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 603. Mais informações: @golburger.         

Hambúrguer do GolBurger & Cozinha, em Vila Velha
Hambúrguer do GolBurger & Cozinha. Foto: Luiz Felipe Torezani

3

Tempero familiar

Se for feita uma lista de bares que são motivo de orgulho para os moradores de Vila Velha, o Bar do Zé certamente será lembrado. Aberto há mais de 40 anos no bairro Santos Dumont, o local coleciona prêmios, clientes ilustres e receitas de dar água na boca, como a rabada no feijão (R$ 65) e a Costela Fina (costela de porco, feijão, banana-da-terra e linguiça calabresa/R$ 52). Na estufa, brilham o escudiguim, o torresmo, o bolinho de pernil com queijo (que agora tem uma versão acrescida de goiabada), o jiló com carne moída, a moela e o pastel de carne. À frente do negócio está a família Fiorani, formada pelos fundadores, José e Evelina (até hoje responsável pela cozinha), e seus filhos, Macsuel e Eduardo. Funcionamento: de segunda a sexta, das 16h30 às 23h30, e sábado, das 9h30 às 16h. Rua José Machado de Paula, 151. Mais informações: @bardozevv

Rabada com feijão do Bar do Zé, em Vila Velha
Rabada no feijão do Bar do Zé. Foto: Evelize Calmon

4

Templo do caranguejo

Criado em 2001 por Francisco de Assis Giovanelli, o Caranguejo do Assis revolucionou a forma com que os restaurantes capixabas servem o crustáceo. "Quando abriu o bar, ele já deixava os caranguejos todos prontos, para que os clientes não perdessem tempo. Até fazer dessa forma, era comum só cozinharem os pedidos na hora. Ficou bem mais rápido", conta um dos filhos de Assis, Dyonatan, que comanda a casa ao lado do pai, da mãe, Edilea, e dos irmãos, Vitor e Fabricio. No salão com 360 lugares e playground superequipado, o carro-chefe é o caranguejo (R$ 15 a unidade ou R$ 69 o kit com cinco), acompanhado por farofa, vinagrete e um molho exclusivo à base de cebola, alho e ervas. O cardápio também passeia por outras especialidades capixabas, como peixe frito, casquinha de siri e, claro, moqueca. O happy hour acontece de segunda a sexta, com promoções de pratos e bebidas tanto no almoço como no jantar. Funcionamento: todos os dias, das 12h às 23h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica. Mais informações: @caranguejodoassis.     

Caranguejos do bar e restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha
Caranguejos do Caranguejo do Assis. Foto: Bruno Coelho

5

Histórico e moderno

Aberto em 2025, o restaurante mais novo desta lista fica em um casarão de 1928 na região histórica da cidade, a Prainha. O contraste entre a antiguidade do local e a modernidade que permeia o cardápio fazem do Kairū uma das novidades mais interessantes da gastronomia capixaba nos últimos tempos. O aniversário de um ano será comemorado em julho, com a presença de um dos chefs mais respeitados da cena nacional, o paranaense Alberto Landgraf, do Oteque (RJ). Entre as criações do anfitrião capixaba, Igor Trarbach, destacam-se o gyoza de pato com tucupi e molho de maracujá e priprioca (R$ 65), o salpicão de caranguejo (R$ 72) e o tomahawk de atum dry aged ao poivre com jerez oloroso, fritas e sal de pólen (R$ 185). Funcionamento: de terça a sexta, das 11h30 às 14h30 e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 15h30. Rua Antônio Ataíde, 531. Mais informações: @kairurest.      

Gyoza de pato no tucupi do restaurante Kairū, em Vila Velha
Gyoza de pato com tucupi do Kairū. Foto: Igor Trarbach

Veja Também 

Imagem de destaque

Pratos com polvo e vinhos direto da estante são destaque em bistrô de Vitória

Restaurante oriental Izakaya ManekI, no Centro de Guarapari

Restaurante de Guarapari une tradição japonesa, técnica francesa e tempero regional

Troféus do Prêmio HZ Gastrô

Vem aí o Prêmio HZ Gastrô 2026: votação vai eleger os melhores restaurantes do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
007 First Light: o novo jogo de James Bond que expõe o lado mais vulnerável do icônico agente secreto britânico
Imagem de destaque
A piloto de combate com 'nervos de aço' que salvou a vida de 148 passageiros
Acidente na Rodovia do Contorno neste domingo (24)
Engavetamento na Rodovia do Contorno deixa dois mortos em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados