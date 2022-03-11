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Cultura capixaba

"Viva Praça do Papa" estende programação e atividades em Vitória

Projeto vai continuar levando música à Praça do Papa, em Vitória. Desta vez, a produção pensa em ampliar as atividades com oficinas de capoeira e dinâmicas esportivas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:11

Projeto
Projeto "Viva Praça do Papa 2022" Crédito: Reprodução/Instagram/Lila Tavares/ Revelando talentos
O projeto "Viva Praça do Papa 2022", que leva muita música e cultura para um dos locais mais conhecidos da capital capixaba, vai continuar. Com o objetivo inicial de realizar uma programação apenas para o verão deste ano - o último dia seria o domingo (6) -, a iniciativa vingou e conquistou o público nos últimos três meses, fazendo o projeto se estender. Sempre de terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 12 às 20h, vários artistas dão vida ao Deck da Praça do Papa.
“Esse é o grande pilar, a gente começou com o projeto de verão no dia 11 de janeiro e foi até 06 de março. Tivemos uma avaliação super positiva junto a comunidade da Enseada do Suá, Praia do Suá, além dos moradores da Grande Vitória. O balanço foi bastante assertivo porque atingimos o público, respeitamos todas as varas que foram cedidas ao espaço, o meio ambiente”, disse Jorman Santos, um dos organizadores.
A programação para este fim de semana já está pronta e será especial, celebrando o Dia internacional do DJ, comemorado na última quarta-feira (09). Diversos Djs capixabas vão comandar o deck da Praça do Papa neste sábado (12) e domingo (13). A partir das 16h, os músicos Kbelo, Led, Kalunga, Sista Lu, Karine, Tco, Jader e Zappie animam os capixabas. Na próxima semana, os organizadores irão divulgar o cronograma completo com todos os artistas até o mês abril.
Projeto
Projeto "Viva Praça do Papa 2022" Crédito: Lila Tavares/ Revelando talentos
Questionado sobre o tempo em que o projeto vai atuar desta vez, Jorman diz que não há um prazo para acabar. A ideia é ocupar o espaço o máximo de tempo possível.

O PROJETO

Com entrada gratuita, o projeto tem a finalidade de trazer um gênero musical diferente para cada dia da semana. Nas terças, o reggae predomina na Praça do Papa. Nas quartas o local abre espaço para outras manifestações culturais artísticas, com estilo musical livre. Já nas quintas-feiras, a Ilha de Vitória se envolve no forró pé-de-serra, que inclusive oferece uma oficina para quem quiser aprender a dançar esse ritmo que é a cara do Brasil.
“A escola de forró também foi um destaque, através dessa oficina vimos que estamos pregando o futuro. É muito bacana ver que as pessoas tinham essa vontade de querer aprender esse estilo e aqui nós proporcionamos isso. A oficina vai continuar firme e forte todas as quintas”, ressaltou Jorman.
Nas sextas-feiras, o universo pop toma conta da Praça do Papa. Aos sábados e domingos, o projeto dará o protagonismo a outros gêneros musicais, como chorinho, rock e até bloquinhos de carnaval. Segundo o organizador, após o período estipulado para o projeto, a Prefeitura de Vitória decidiu que era importante continuar.
“A prefeitura entendeu que não tem motivo para parar com o projeto. Tem uma carência enorme desses eventos por parte dos artistas e da Praça como espaço de ocupação cultural. Nós chegamos a colocar banheiro químico ali, que nunca teve antes. Além disso, trocamos mais de 45 ripas que estavam deterioradas no deck que ocupamos, demos uma manutenção paliativa”, conta o organizador.
Projeto
Equipe do projeto "Viva Praça do Papa 2022" trocando as ripas do deque da Praça do Papa Crédito: Lila Tavares/ Revelando talentos

NOVIDADES

Além da oficina de forró, Jorman revela que o projeto vai trazer mais novidades culturais e esportivas em breve. De acordo com o responsável, haverá aulas de capoeira, dinâmicas dos mais variados esportes e terapia ocupacional. 
“Vamos começar a fazer outras intervenções no local com oficinas, como capoeira, atividades esportivas e terapia ocupacional. Queremos criar também um diálogo com o CRAS para resgatar o lado social. É fundamental trabalhar a cidadania e a ressignificação social, precisamos ter sempre esse tipo de atividade por ali”, afirma Jorman.
Oficina de forró do projeto
Oficina de forró do projeto "Viva Praça do Papa 2022" Crédito: Lila Tavares/ Revelando talentos

GASTRONOMIA

O projeto também conta com uma parte gastronômica. Nos dias de semana,  há food trucks com os tradicionais petiscos e espetos, além do chopp artesanal capixaba. Já nos finais de semana, o cardápio agrega a famosa moqueca capixaba e uma feijoada aos domingos.

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