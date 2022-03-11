Legado: Rodriguinho se junta a filho e irmão em show em Cariacica

Gaab, Mr. Dan e Rodriguinho trazem para o ES o show "Legado - FenomeNow" Crédito: Thiago Bruno

Ícone dos anos 1990, quando explodiu como vocalista do grupo Os Travessos - conquistando corações das fãs com seu cabelo loiro e jeito de garoto levado -, Rodriguinho, agora quarentão, está de volta, desta vez defendendo sua herança musical.

O cantor, que marcou gerações com músicas como "Tô Te Filmando (Sorria)" e "Meu Querubim", se junta ao irmão, o cantor e produtor Mr. Dan, e ao filho, Gaab, que começou como backing vocal da equipe do pai, para apresentar a turnê "Legado - FenomeNow", performance baseada no álbum "Legado: O Show", lançado em 2020, e no DVD "Legado FenomeNow", este produzido em 2021. O espetáculo acontece sábado (12), no Matrix Music Hall, em Cariacica.

Mas, e o papo de defender sua herança? "É uma forma de mostrar e respeitar a tradição que a minha família tem na música. Vemos a apresentação como algo natural. Acabamos levando para o palco situações que compartilhamos em nossa intimidade, coisas que a gente curte em casa", confessou Rodriguinho, em conversa com "HZ".

"Na apresentação, tem músicas compostas por mim, por Gaab e Mr. Dan. Também resgatamos faixas que marcaram a trajetória de Os Travessos, como 'Sorria' e 'Quando a Gente Ama'. Eu e o Dan começamos bem cedo, e o Gaab acabou indo pelo mesmo caminho. Ele decidiu sozinho que iria atuar nessa área", relembra o cantor, que teve sua primeira experiência no mundo artístico aos dez anos, no grupo mirim Toca do Coelho, e depois não parou mais.

Rodriguinho saiu de Os Travessos em 2004, onde começou aos 17 anos, mas ainda possuiu uma forte ligação com a banda. "Atuo como empresário, mas também faço participações especiais. Iniciamos uma nova turnê agora, em Angola. Em breve, vamos trazer para o Brasil", adianta, dizendo que a participação familiar em "Legado - FenomeNow" não se resume aos artistas no palco.

"Meu outro filho, Rodrigo Júnior, fará uma participação. Além disso, minha mãe, Dona Conceição, cuida da introdução. É um momento muito especial para mim. Uma chance de resgatar meus 35 anos de carreira", responde, emocionado.

EXPERIÊNCIA

"HZ", maroto, fez uma pergunta que matutava a cabeça assim que a entrevista foi confirmada: não rola uma cobrança - ou uma comparação - para que Gaab tenha a mesma relevância que o pai no mundo da música?

"Acho que se houver (cobrança) é dele para com ele mesmo. O Gaab foi praticamente criado pela minha mãe e passou muito tempo com Mr. Dan, respirando música, entre composições e instrumentos. Ele tem 23 anos e está trilhando sua carreira, mas sei da representatividade que exerço nele, como também nos irmãos, Vitória e Rodrigo Júnior", enumera, citando outros filhos que enveredaram pelo universo artístico.

Rodriguinho diz que o status de símbolo sexual nos anos 1990, quando chegou a estampar capas de revistas adolescentes, nunca foi um peso. "Entrei na música para ser artista, ponto. Tudo fora disso, via como um extra, um bônus. Comerciais, publicações e rótulos (de símbolo sexual) foram algo que não busquei. Nunca me cobrei em relação a isso. Hoje sou avô, tenho 44 anos, e não sinto o peso de ser um galã, aliás, nunca senti. Claro, faço exercícios físicos, tento me cuidar, manter a saúde em dia, mas nada que seja excessivo. Sou muito tranquilo em relação a isso", declara.

Em 2021, além dos vários projetos musicais, o artista lançou sua biografia, "Rodriguinho: Carreira, Família, Propósito e Legado", pela editora Disrup Talks. Na obra, o artista repassa sua vida em cima dos palcos e fora deles, destacando momentos bons e ruins, como seus vários relacionamentos amorosos, alguns turbulentos, a amizade com Thiaguinho, o início no rock, sua primeira paixão musical, e a perda do pai em um acidente de trabalho, nos anos 1990, no auge de Os Travessos.

"Conto passagens da carreira, minha infância, a ascensão e saída do grupo (Os Travessos), e minha atuação como cantor e produtor, até o legado que pretendo deixar. Vejo a autobiografia como uma oportunidade de me revelar para os fãs, de contar coisas íntimas e falar até onde cheguei na música e na vida pessoal. Ah, sim, o nascimento do Gaab também está na obra! Já estamos pensando em lançar outro projeto literário, desta vez contando a história linda de Os Travessos. Será um presente para os fãs", complementa.

"LEGADO - FENOMENOW"