Você conhece as 10 praias da Ilha do Frade, em Vitória? Confira o vídeo

O Espírito Santo é conhecido por suas deliciosas praias, que contam com um aconchegante clima de "quero mais". Quer um exemplo? Basta dar uma passada na Ilha do Frade, área nobre de Vitória, para conhecer as dez praias, atrativo turístico da região.

São pequenas orlas, de vários tamanhos, localizadas ao redor da ilha. De clima agradável e quase "secretas", as praias atraem fotógrafos e amantes da natureza.

A Ilha do Frade, conhecida por suas imponentes mansões, conta com cerca de 400 moradores, e possuiu o metro quadrado mais caro da capital capixaba. Mas, take it easy (vai com calma, em bom português), pois frequentar as praias é de graça, totalmente 0800.

E o roteiro de curtição pelas orlas do bairro - feito por Elis Carvalho, repórter do "Em Movimento (exibido aos sábados na TV Gazeta) - começa pela mais conhecida delas, a Praia da Ilha do Frade.

O local é tranquilo, como toda a região, e escolhido por pessoas que querem praticar esportes. Ah, sim: também é parada obrigatória das lanchas turísticas que fazem passeio pela ilha.

No local, é possível chegar a uma área de pedras, que proporcionam um olhar diferenciado da Ilha de Vitória, onde você consegue apreciar (de brinde) o som da natureza, como o cantar dos pássaros.

Ao lado, avistamos a Praia das Galinhas, um local de águas cristalinas e ideal para contemplação e ensaios fotográficos. Caminhando sempre em frente, conhecemos a Praia das Tartarugas, em que, como o nome já diz, é possível encontrar muitos desses bichinhos nadando à beira-mar.

Algumas desconhecidas, a Ilha do Frade, em Vitória, conta com 10 praias de rara beleza Crédito: Sammy Ferreira/TV Gazeta

Ainda mais afastada, fica a Praia das Araras. Quase deserta, é um point "instagramável", rendendo vários clicks "luxuosos" para as redes sociais. A quinta praia da Ilha dos Frades tem um nome "exótico", se assim podemos definir: Teletubbies... Por quê? A resposta é simples, quase intuitiva.

"Tem um grande gramado, que lembra muito a área verde do programa infantil (que fez sucesso na TV nos anos 1990)", explica Eliz Carvalho, afirmando tratar-se de um dos principais points do bairro.

O programa também visitou outras áreas, como a Prainha do Meio, Praia da Vita, Praia da Poça (que conta com um lindo mar azul-esverdeado) e Praia das Castanheiras (uma das maiores e mais conhecidas da região).

Nem todo mundo sabe, mas, entre as orlas, a Ilha do Frade possuiu uma bela parada panorâmica, o Deck dos Pescadores. Do local, conseguimos contemplar alguns pontos da cidade, como Curva da Jurema, Terceira Ponte e Ilha do Boi, o bairro vizinho. Ideal para recarregar as energias vendo o nascer e o pôr do sol.