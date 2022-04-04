Jacaraípe e Itapemirim: lagoas azuis são a nova sensação do ES

Parece até cena de filme, mas podem acreditar, dá para conhecer uma lagoa azul sem precisar ir ao cinema. Essas belezas naturais são protagonistas de cenários capixabas de tirar o fôlego. O programa Em Movimento, da TV Gazeta, foi explorar e desbravar dois desses locais privilegiados com essa maravilha da natureza, um na Serra e outro em Itapemirim.
Pela primeira vez, uma equipe de TV visitou uma lagoa azul que por 30 anos ficou escondida. Localizada na zona rural de Jacaraípe, na Serra, uma família teve uma grande surpresa ao cavar um poço para os animais matarem a sede. O local chamou atenção quando a água encontrada refletia a cor do céu por conta da argila branca, ganhando uma tonalidade azul claro.
“Essa área era de uma família. E há muitos anos eles decidiram cavar esse espaço para os animais beberem água. Nesse processo, surgiu a nascente e ficou essa lagoa lindíssima. Esta é uma grande oportunidade para mostrar a natureza da Serra que quase ninguém conhece”, conta o responsável Juliano Peres Nogueira.
Para chegar, é preciso seguir pela ES-010 até o bairro das Laranjeiras. Depois, é só virar à esquerda na Rua Projetada I e, depois, à esquerda na Rua Projetada II. É cobrado R$10 por pessoa e o horário de funcionamento é das 7h às 17h, de quarta a domingo.
“Nós temos as belezas das praias, mas aqui o requinte é completamente diferente. Além disso, tem o fato da água ser morninha, ela não é nem um pouco gelada”, disse o paulistano Ubirajara Santana de Souza, que mora no Espírito Santo há 22 anos.
ITAPEMIRIM
É seguindo pela BR-101, que entramos na ES-487 e chegamos até a localidade de Ilha do Gato, em Itapemirim. Lá fica uma das lagoas mais bonitas do Estado. De cor exuberante, o azul cristalino da água e a temperatura morna atraem diversos turistas para esse paraíso capixaba.
“Há 50 anos tinha uma nascente onde fica a lagoa. E teve uma época que eu precisei de água para molhar o meu campo de futebol. Então fiz um buraco para regar meu campo e o furo se transformou nessa lagoa linda", disse o proprietário do local, Manfrine Delfino Amaro.
Mas apesar da nascente existir há mais de cinco décadas, foi apenas há sete anos que Manfrini encontrou essa beleza única. Segundo ele, a água do lençol freático aflorou com a escavação e foi a argila branca da região que deu a tonalidade azul caribe. Hoje, por terem inserido a areia amarelada, a lagoa de sete metros de profundidade ficou esverdeada.
Sucesso nas redes sociais, o proprietário conta que os primeiros a descobrirem o novo ponto turístico de Itapemirim foram os ciclistas que passavam pela região. Hoje, Manfrini cobra uma entrada no valor de R$10 por pessoa. Ficou com vontade? Marque seu passeio para conhecer esse cenário e se divertir com os amigos e a família.
- SERVIÇO
- Lagoa Azul - Jacaraípe, Serra
- Como chegar: Seguir pela ES-010 até Das Laranjeiras. Depois, é só virar à esquerda na Rua Projetada 1 e, depois, à esquerda na Rua Projetada 2.
- Valor: R$ 10
- Rede social: @lagoa_azuljacaraipe
- Lagoa Azul - Itapemirim
- Como chegar: Seguir pela BR-101 e depois pela ES-487 até a localidade de Ilha do Gato, em Itapemirim
- Valor: R$ 10
- Rede social: @sitiocasadaroca
*Com informações de Luanna Esteves e Elis Carvalho, do programa Em Movimento (TV Gazeta)