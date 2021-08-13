Descubra onde fica a lagoa azul no Espírito Santo; veja fotos

Lagoa Azul em Itapemirim Crédito: Divulgação

Um lugar que era para ser apenas o ponto de encontro de uma família nos fins de semana está se tornando ponto turístico no interior de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Isso porque a cor da água de uma lagoa é surpreendente e está atraindo cada vez mais visitantes ao local. A lagoa azul, como é conhecida, fica no distrito de Piabanha do Norte.

Segundo a Hellen Lopes, filha do dono da propriedade, a lagoa foi feita há sete anos. Antes, exista um poço que já tinha a coloração azul. "Já tinha um pequeno poço azul com nascente e meu pai resolveu aumentar para aproveitar a água e irrigar a horta e o campo society que a gente tem no sítio", contou.

A lagoa foi feita para aproveitar a água para irrigar a horta e o campo da propriedade Crédito: Divulgação

A lagoa azul tem, aproximadamente, 8 mil metros de água doce e é permitido tomar banho. A explicação para a tonalidade da água, segundo a proprietária, é que o fundo é de areia e argila azul. “A cor é por conta da argila azul em volta dela e do calcário. Essa argila é muito rara. Só há relatos dessa argila por aqui no nosso sítio”, explicou Hellen.

Por causa da cor da argila, a proprietária afirmou que está em contato com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para verificar a possibilidade de fazer uma pesquisa sobre a argila. "Temos informações que essa argila é boa para pele e pode ser usada para fazer skincare (cuidados com a pele)", disse.

CICLISTAS DESCOBRIRAM O PARAÍSO

Quem começou a divulgar o lugar em redes sociais como lagoa azul foram os ciclistas que pedalam pelas estradas rurais e exploram a região. As fotos no cenário paradisíaco ganharam repercussão e muitas pessoas procuraram a propriedade para visitar. “Agora na pandemia que os ciclistas começaram a frequentar, chamando a atenção de muita gente e assim ficou conhecida como lagoa azul”, disse Hellen.

Os ciclistas que começaram a fotografar e divulgar o local Crédito: Divulgação

Mesmo estando dentro de uma propriedade particular, o local estava aberto para visitação gratuita, porém, Hellen explicou que a família tem a intenção de cobrar uma taxa para entrada. Será possível fazer piquenique, com a condição de comprar bebida no quiosque da família. Uma piscina também está sendo construída.

Foto aérea da lagoa Crédito: Divulgação

COMO CHEGAR

Pela BR 101, em Rio Novo do Sul, próximo à balança, acessar a rodovia ES 487, sentido Itapemirim, seguir até passar a próxima rotatória e virar a primeira à direita, na localidade de Ilha do Gato. Quem sair da sede de Itapemirim, deve seguir pela ES 487 até a localidade de Ilha do Gato.

FECHADA PARA REFORMAS

Com o aumento da movimentação no local, nesta terça-feira (24), a proprietária informou que a lagoa precisou ser fechada para reforma e adequação da estrutura para receber os visitantes. A previsão é que volte a funcionar no fim do mês de setembro, já com a cobrança de taxa de entrada.

"Foi tudo muito rápido. Tivemos que correr contra o tempo para tentar melhorar a estrutura do local. Tem muita gente de fora que vem conhecer e estávamos com um pequeno quiosque, então meu pai resolveu fechar, por enquanto, até terminar a obra do quiosque novo. A taxa será para manter o local mais seguro e a gente ter um controle melhor, porque estava lotando. O projeto da lagoa está bem legal", explicou Hellen.

A família ainda planeja construir um deck de madeira, piscina para crianças e adultos, restaurante e uma prainha.

Lagoa Azul em Itapemirim