Aprenda a fazer o pudim de leite queimado da Ana Maria Braga

Pudim de leite queimado é mais uma sobremesa de dar água na boca ensinada por Ana Maria Braga no "Mais Você" (Globo). A doçura leva poucos ingredientes no preparo, mas é preciso ter paciência para cozinhar o leite no ponto certo. De tão apetitosa, a receita foi parar nos trends do Google, entre as mais buscadas desta terça (18). Confira abaixo.