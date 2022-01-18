Aprenda a fazer o pudim de leite queimado da Ana Maria Braga

Pudim de leite queimado é mais uma sobremesa de dar água na boca ensinada por Ana Maria Braga no "Mais Você" (Globo). A doçura leva poucos ingredientes no preparo, mas é preciso ter paciência para cozinhar o leite no ponto certo. De tão apetitosa, a receita foi parar nos trends do Google, entre as mais buscadas desta terça (18). Confira abaixo.
PUDIM DE LEITE QUEIMADO
INGREDIENTES:
- Leite queimado:
- 1 xícara e meia de chá ou 300g de açúcar
- 1 litro de leite
- Pudim:
- 2 xícaras e meia de chá ou 600ml de leite queimado
- 4 ovos
- 1 caixinha ou 200g de creme de leite
MODO DE PREPARO (leite queimado):
- Leve ao fogo médio, em uma panela, 1 xícara e meia de chá de açúcar e deixe derreter por aproximadamente cinco minutos, até virar um caramelo.
- Despeje o leite, mexendo sempre, e cozinhe por aproximadamente 50 minutos até que o leite reduza quase pela metade.
- Reserve.
MODO DE PREPARO (pudim de leite queimado):
- Em um liquidificador, coloque 600ml de leite queimado, 4 ovos, 1 caixinha de creme de leite e bata bem.
- Coloque a mistura em uma forma de pudim de 18cm de diâmetro X 6cm de altura, untada com óleo, e leve para assar em banho-maria a 180°C por aproximadamente 30 minutos ou até firmar (faça o teste do palito).
- Retire do forno, deixe esfriar, desenforme e sirva.
Fonte: Anamariabraga.globo.com e Receitas.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.