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Dá água na boca

Aprenda a fazer o pudim de leite queimado da Ana Maria Braga

Receita da apresentadora foi reprisada no programa "Mais Você" desta terça (18) e ficou entre as mais buscadas na internet
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:38

Pudim de leite queimado é mais uma sobremesa de dar água na boca ensinada por Ana Maria Braga no "Mais Você" (Globo). A doçura leva poucos ingredientes no preparo, mas é preciso ter paciência para cozinhar o leite no ponto certo. De tão apetitosa, a receita foi parar nos trends do Google, entre as mais buscadas desta terça (18). Confira abaixo. 
Pudim de leite queimado, receita de Ana Maria Braga
Pudim de leite queimado: sensação na internet Crédito: Daniela Meira/Globo

PUDIM DE LEITE QUEIMADO

INGREDIENTES:
  • Leite queimado:
  • 1 xícara e meia de chá ou 300g de açúcar
  • 1 litro de leite
  • Pudim:
  • 2 xícaras e meia de chá ou 600ml de leite queimado
  • 4 ovos
  • 1 caixinha ou 200g de creme de leite
MODO DE PREPARO (leite queimado):
  1. Leve ao fogo médio, em uma panela, 1 xícara e meia de chá de açúcar e deixe derreter por aproximadamente cinco minutos, até virar um caramelo.
  2. Despeje o leite, mexendo sempre, e cozinhe por aproximadamente 50 minutos até que o leite reduza quase pela metade.
  3. Reserve.
MODO DE PREPARO (pudim de leite queimado):
  1. Em um liquidificador, coloque 600ml de leite queimado, 4 ovos, 1 caixinha de creme de leite e bata bem.
  2. Coloque a mistura em uma forma de pudim de 18cm de diâmetro X 6cm de altura, untada com óleo, e leve para assar em banho-maria a 180°C por aproximadamente 30 minutos ou até firmar (faça o teste do palito).
  3. Retire do forno, deixe esfriar, desenforme e sirva.
Fonte: Anamariabraga.globo.com e Receitas.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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