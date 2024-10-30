7 cervejas premiadas do Brasil e do ES que vale a pena provar

Com o ano chegando ao fim, por aqui já entramos no clima das retrospectivas. Na de hoje, reuni sete das cervejas brasileiras que mais se destacaram nos três principais concursos cervejeiros do país: o Concurso Brasileiro de Cervejas, a Brasil Beer Cup e o MBeer Contest.
Esses três eventos já distribuíram medalhas de ouro e de platina a cervejarias de todo o Brasil e comprovaram o crescimento de algumas tendências que já vinham dando as caras na cena cervejeira, como blends, cervejas envelhecidas em barris, uso de uvas viníferas em receitas e também a utilização de ingredientes bem brasileiros.
Selecionei abaixo rótulos que vale a pena provar, tanto pelas premiações recebidas quanto pela inovação que trazem ao mercado de cervejas artesanais. Cervejarias capixabas que estão com tudo no cenário nacional fazem parte da lista, e nos enchem de orgulho. Confira!
7 CERVEJAS PREMIADAS PRODUZIDAS NO BRASIL E NO ES
1
Bodebrown St. Arnould 8 Super Blend (Curitiba/PR)
A edição de aniversário de 10 anos da já consagrada St Arnould segue a tendência dos blends de nada menos do que quatro tostas de carvalho distintas: oak cherry spice, oak intense, oak sweet vanilla e oak american blend. O resultado não poderia ser diferente: medalha de ouro na categoria Belgian-Style Quadrupel e incríveis 99 pontos no Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) de 2024.
2
Vila Dionísio Cupuaçu Brett (Ribeirão Preto/SP)
A cerveja de Ribeirão Preto também conquistou a marca de 99 pontos no Concurso Brasileiro de Cervejas, e levou a medalha dourada na categoria Brazilian Fruit Beer da competição. Esse rótulo tem como base uma saison da casa com adição de brettanomyces e muita polpa de cupuaçu da Amazônia. O resultado é uma bebida com muita acidez e complexidade.
3
Leopoldina Italian Grape Ale Sauvignon Blanc (Bento Gonçalves/RS)
Fechando a trinca de premiadas do CBC, incluo nessa lista a cerveja que levou o primeiro lugar no Best of Show (BOS) do concurso. Indico de olhos fechados para quem é apaixonado por vinho, já que a bebida tem adição de uva Sauvignon Blanc, também cultivada pelo grupo Família Valduga, que produz vinhos e é detentor da cervejaria.
4
Grisette Três Santas & Hops Company (Santa Teresa/ES)
Que sou fã da capixaba Três Santas e tenho muito orgulho da potência dessa cervejaria de Santa Teresa você já sabe. Mas adianto que foi muito difícil escolher apenas um rótulo da marca como destaque, já que a cervejaria brilhou em todos os concursos dos quais participou em 2024. A Grisette ganhou ouro no Brasil Beer Cup, na categoria American-Belgo Style Ale, e garantiu o Best of Show como Cerveja Lupulada.
5
Marlin Azul Yellowfin Helles (Vila Velha/ES)
Completando a dobradinha capixaba na lista, a Yellowfin merece todo o destaque que teve este ano, afinal coleciona concursos e medalhas desde seu lançamento. O prêmio da vez foi a medalha de ouro da categoria Munich-Style Helles na Brasil Beer Cup. É sem dúvida a melhor cerveja leve da Escola Alemã que temos no Espírito Santo. Estamos muito bem servidos!
6
Cathedral Helles Bock (Maringá/PR)
Por falar em Escola Alemã, o ouro da categoria German-Style Heller Bock/Maibock da Brasil Beer Cup ficou com a cervejaria Cathedral, que também foi medalhista em vários concursos nos últimos anos e ganha uma relevância cada vez maior na cena cervejeira. A Hellerbock é a sua cerveja mais premiada, com um equilíbrio incrível entre os sabores dos maltes e final seco.
7
Rabugentos Brewing Cão Chupando Manga (Teresópolis/RJ)
A medalha de platina do MBeer Contest de 2024 foi conquistada por uma sour carioca com manga e coco da Rabugentos Brewing. A receita original leva limão, mas a versão que concorreu na premiação, realizada no Mondial de La Bière, surpreendeu com a adição de raspas de coco, levando o título de melhor cerveja do evento. Mesmo com a combinação de frutas mais suculentas e oleosas, a sour tem um equilíbrio perfeito com a acidez de base da receita, tornando diferenciada a experiência de bebê-la.