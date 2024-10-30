7 cervejas premiadas do Brasil e do ES que vale a pena provar

1

Bodebrown St. Arnould 8 Super Blend (Curitiba/PR)

A edição de aniversário de 10 anos da já consagrada St Arnould segue a tendência dos blends de nada menos do que quatro tostas de carvalho distintas: oak cherry spice, oak intense, oak sweet vanilla e oak american blend. O resultado não poderia ser diferente: medalha de ouro na categoria Belgian-Style Quadrupel e incríveis 99 pontos no Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) de 2024.



2

Vila Dionísio Cupuaçu Brett (Ribeirão Preto/SP)

A cerveja de Ribeirão Preto também conquistou a marca de 99 pontos no Concurso Brasileiro de Cervejas, e levou a medalha dourada na categoria Brazilian Fruit Beer da competição. Esse rótulo tem como base uma saison da casa com adição de brettanomyces e muita polpa de cupuaçu da Amazônia. O resultado é uma bebida com muita acidez e complexidade.



3

Leopoldina Italian Grape Ale Sauvignon Blanc (Bento Gonçalves/RS)

Fechando a trinca de premiadas do CBC, incluo nessa lista a cerveja que levou o primeiro lugar no Best of Show (BOS) do concurso. Indico de olhos fechados para quem é apaixonado por vinho, já que a bebida tem adição de uva Sauvignon Blanc, também cultivada pelo grupo Família Valduga, que produz vinhos e é detentor da cervejaria.



4

Grisette Três Santas & Hops Company (Santa Teresa/ES)

Que sou fã da capixaba Três Santas e tenho muito orgulho da potência dessa cervejaria de Santa Teresa você já sabe. Mas adianto que foi muito difícil escolher apenas um rótulo da marca como destaque, já que a cervejaria brilhou em todos os concursos dos quais participou em 2024. A Grisette ganhou ouro no Brasil Beer Cup, na categoria American-Belgo Style Ale, e garantiu o Best of Show como Cerveja Lupulada.



5

Marlin Azul Yellowfin Helles (Vila Velha/ES)

Completando a dobradinha capixaba na lista, a Yellowfin merece todo o destaque que teve este ano, afinal coleciona concursos e medalhas desde seu lançamento. O prêmio da vez foi a medalha de ouro da categoria Munich-Style Helles na Brasil Beer Cup. É sem dúvida a melhor cerveja leve da Escola Alemã que temos no Espírito Santo. Estamos muito bem servidos!



6

Cathedral Helles Bock (Maringá/PR)

Por falar em Escola Alemã, o ouro da categoria German-Style Heller Bock/Maibock da Brasil Beer Cup ficou com a cervejaria Cathedral, que também foi medalhista em vários concursos nos últimos anos e ganha uma relevância cada vez maior na cena cervejeira. A Hellerbock é a sua cerveja mais premiada, com um equilíbrio incrível entre os sabores dos maltes e final seco.



7

Rabugentos Brewing Cão Chupando Manga (Teresópolis/RJ)