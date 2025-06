Arraiás

De música a comidas típicas, veja onde curtir festas juninas no ES

Seja dançando quadrilha ou saboreando um bom caldo verde, há opções para toda a família: de eventos gratuitos em praças até festas em shoppings

Chegou junho, e com ele, o clima mais animado do ano: é tempo de bandeirinhas no alto, sanfona tocando e mesas repletas de quitutes típicos. A temporada de festas juninas está oficialmente aberta, e a equipe da HZ preparou um roteiro especial com os melhores arraiás para você aproveitar ao máximo. >