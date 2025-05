Programação

Zé Ramalho e Marcelo Falcão agitam Festival de Inverno de Guaçuí

Com temática circense, festival ainda reúne artistas locais, como Banda Casaca, o DJ Manux e um trio especial de covers

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 31 de maio de 2025 às 11:00

Marcelo Falcão e Zé Ramalho são atrações confirmadas no evento Crédito: Naelson Júnior/W9 Press/Folhapress/Leo Aversa

O Caparaó se prepara para receber o tradicional Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), que acontece entre os dias 3 e 6 de julho, no Parque de Exposições da cidade. Em meio ao clima aconchegante da serra, o festival traz como destaque o show de Zé Ramalho, um dos maiores nomes da música brasileira. >

Com quase cinco décadas de carreira, 45 álbuns lançados e mais de seis milhões de discos vendidos, Zé Ramalho sobe ao palco com sua voz inconfundível e um repertório repleto de sucessos que atravessam gerações. Clássicos como “Chão de Giz”, “Sinônimos”, “Avôhai”, “Admirável Gado Novo” e “Frevo Mulher” prometem embalar o público em uma noite memorável.>

Além de Zé Ramalho, o festival terá como atração principal na sexta-feira (4) o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, com sua mistura de reggae, rock e atitude. A programação também conta com a presença da Banda Casaca, ícone do congo rock capixaba, o DJ Manux e um trio especial de covers que homenageia três lendas da música brasileira: Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia.>

Banda Casaca vai se apresentar no evento Crédito: Hecthor Murilo / Divulgação

As noites de quinta (3) e domingo (6) terão entrada gratuita, com foco em artistas e talentos da região, valorizando a cena local e reforçando o papel do festival como vitrine cultural do interior do Estado.>

>

Este ano, o FIG traz como tema a “magia circense”, unindo música, arte e cultura em uma programação que promete encantar todos os públicos com um verdadeiro espetáculo de sensações.>

Ingressos

Os ingressos para sexta e sábado já estão disponíveis no site LeBillet, com preços a partir de R$ 160 (meia-entrada e solidária). Há ainda a opção de um pacote promocional que dá acesso aos dois dias pagos por R$ 250. A entrada solidária é válida para qualquer pessoa que doar 1kg de alimento não perecível ou um agasalho no dia do evento.>

SERVIÇO

Festival de Inverno de Guaçuí 2025 (FIG)

Local: Parque de Exposições de Guaçuí – Guaçuí, ES

De 3 a 6 de julho de 2025 Horários e atrações principais:

Quinta-feira (3/7): Programação com artistas regionais | Entrada gratuita

Programação com artistas regionais | Entrada gratuita Sexta-feira (4/7):

Show de Marcelo Falcão



Banda Casaca, DJ Manux e covers de Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia

Sábado (5/7):

Show de Zé Ramalho



Reprise das atrações de sexta

Domingo (6/7): Programação cultural local | Entrada gratuita



Programação cultural local | Entrada gratuita Ingressos: À venda pelo site: LeBillet.com.br

À venda pelo site: LeBillet.com.br Valores:

Sexta ou sábado (meia e solidária): R$ 160



Combo sexta + sábado: R$ 250

Meia-entrada solidária: válida mediante doação de 1kg de alimento não-perecível ou agasalho no dia do evento.

Outros atrativos:

Praça gastronômica com delícias da culinária regional

Vinhos e cervejas artesanais

Espaços de convivência e ambientação temática >

