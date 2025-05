Pra curtir

Festival Samba Brasil reúne Dilsinho e Menos é Mais no ES; veja data

Realizado em Vila Velha, festival também terá shows do Kamisa 10 e Fundo de Quintal. Vendas foram abertas nesta terça-feira (27)

O Samba Brasil, um dos maiores festivais de samba e pagode do país, retorna ao Espírito Santo com uma seleção de peso! Dilsinho, Kamisa 10, Fundo de Quintal e Menos é Mais já estão confirmados no evento, que acontece no dia 08 de novembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, em Vila Velha. >