Previsões da Numerologia para o amor em agosto de 2025

Mês Universal 8 traz risco de grandes conflitos. Veja as previsões da Numerologia para o amor em agosto de 2025

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 17:00

Previsões da Numerologia para o amor em agosto de 2025 Crédito: Personare

As previsões para o amor em agosto de 2025 não pegam leve: o clima é de conflitos intensos no coletivo e na vida pessoal. Pelo menos, a nosso favor está a energia compreensiva e amorosa do Ano Universal 9.>

Em seguida, relembre como chegamos a esses números:>

Na Numerologia, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.>

>

O 9 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9).>

Já o 8 representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 9 (do ano de 2025) o número 8, pois agosto é o 8º mês no calendário. Assim, temos 9+8 = 17. Somando 1+7, chegamos ao número 8 como o Mês Universal de agosto de 2025.>

Simbolismos de agosto de 2025 na Numerologia

Sempre que temos um Mês Universal 6 ou 8, o risco de guerra ou de conflitos mais explícitos é grande. Vimos isso em junho, quando tivemos o Mês Universal 6 e a guerra entre Israel e Irã. Agora, entramos em outro período com potencial belicoso.>

Isso vale tanto para o coletivo, tal como entre países, quanto para a vida de cada pessoa. Por isso, para não ser vítima ou agente de violência, é fundamental agir com maturidade, responsabilidade e senso de justiça (atributos positivos da simbologia do 8).>

Essas atitudes junto com o lado compreensivo e amoroso do 9 deste Ano Universal em 2025 poderão nos ajudar a não cair nas armadilhas de jogos de poder, controle e manipulação. Ou seja, não entrar nas cenas de ciúmes, possessividade e dramaticidade.>

O lado financeiro do 8 também pode se deparar por crises e necessidade de profundas mudanças (9), tanto em termos pessoais quanto coletivos. Aprender a administrar melhor as finanças e renascer profissional e materialmente são potenciais que valem a pena corrermos atrás.>

Previsões para o amor em agosto de 2025

Além destes números destaques, cada pessoa tem seu Mês Pessoal que revela as previsões para o amor em agosto de 2025. Abaixo, veja o passo a passo para descobrir o seu:>

Inclua seus dados.>

Escolha o período de julho a setembro de 2025.>

Então, confira o número do seu Mês Pessoal em agosto.>

Mês pessoal 1 – Trimestre Pessoal 6 – Ano Pessoal 2>

Se você não está se relacionando, este mês traz uma energia de começos e a coragem de tomar a iniciativa na sua vida afetiva. A busca por harmonia e um relacionamento significativo (influência do Trimestre 6 e Ano 2) ganha o impulso da sua autoconfiança e do desejo de se colocar em primeiro lugar.>

É um período ideal para definir o que você realmente quer em termos afetivos e para se abrir a novas pessoas com mais clareza e determinação. A energia convida você a sair da zona de conforto, frequentar novos lugares ou até mesmo tomar a frente em uma paquera.>

O segredo é equilibrar assertividade e sensibilidade para construir uma conexão verdadeira, sem medo de ser quem você é.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece mudanças positivas na dinâmica do casal. A sua iniciativa (Mês 1) será fundamental para propor novos projetos a dois, reacender a paixão e buscar mais equilíbrio e justiça na relação (Trimestre 6).>

Pode ser o momento de iniciar um novo hobby juntos, planejar uma viagem ou simplesmente redefinir metas em comum. O desafio será usar essa energia de liderança de forma colaborativa, ouvindo as necessidades da pessoa parceira (Ano 2).>

O diálogo franco sobre desejos individuais e a disposição para começar um novo capítulo juntos serão essenciais para fortalecer os laços e alinhar o futuro da relação com mais entusiasmo e parceria.>

Mês Pessoal 2 – Trimestre Pessoal 9 – Ano Pessoal 3>

Se você não está se relacionando, este mês pode despertar mais sensibilidade para o que precisa ser finalizado antes de um novo amor chegar. A sua necessidade de companhia e afeto (Mês 2) se une a um momento de encerramento de ciclos emocionais (Trimestre 9), favorecendo a cura de velhas feridas.>

A comunicação e a vida social estarão em alta (Ano 3), facilitando encontros, mas o foco estará na qualidade das conexões. Você pode se sentir mais seletiva(o), buscando alguém que compreenda sua profundidade emocional.>

O segredo é usar a sociabilidade para se conectar de forma genuína, ao mesmo tempo em que se permite sentir e liberar o passado. Acolher sua vulnerabilidade será o caminho para atrair uma pessoa parceira com quem possa construir uma aliança sincera.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece conversas profundas e o fortalecimento da parceria através da empatia. Sua diplomacia e desejo de cooperação (Mês 2) serão essenciais para abordar temas delicados que precisam ser resolvidos ou finalizados na relação (Trimestre 9).>

É um momento propício para perdoar mágoas e se comunicar de forma mais aberta e criativa (Ano 3), expressando sentimentos que estavam guardados. No entanto, a sensibilidade estará à flor da pele, exigindo cuidado para não transformar o diálogo em drama.>

O desafio será usar a intuição para entender as necessidades do outro e encontrar um desfecho pacífico para pendências. A disposição para ouvir e curar juntos fortalecerá a intimidade e renovará a cumplicidade do casal.>

Mês Pessoal 3 – Trimestre Pessoal 3 – Ano Pessoal 4>

Se você não está se relacionando, este mês pode despertar uma vontade intensa de socializar, conhecer pessoas novas e se expressar de forma mais leve e criativa. O desejo de se divertir e comunicar suas ideias estará em alta, favorecendo encontros em eventos sociais, cursos ou através de amigos em comum.>

No entanto, a forte energia de comunicação pode levar a interações mais superficiais ou à dificuldade em focar na construção de algo sério e estável (desafio do Ano 4). O segredo está em usar sua simpatia e poder de comunicação para criar conexões genuínas, sem medo de mostrar seu lado mais divertido.>

Ao investir em conversas estimulantes e encontros descontraídos, você pode construir as bases para um futuro romance pautado na alegria e na segurança.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece a comunicação, o bom humor e a renovação da vida social do casal. Você pode sentir mais necessidade de sair da rotina, planejar atividades divertidas a dois e expressar seus sentimentos de forma mais aberta e otimista.>

É um ótimo momento para resolver mal-entendidos através de conversas francas e criativas. Porém, é importante ter cuidado para que a leveza não se transforme em displicência com as responsabilidades e os planos a longo prazo (energia do Ano 4).>

O desafio será equilibrar a diversão com o planejamento conjunto. O diálogo leve, mas honesto, será essencial para fortalecer a amizade e a cumplicidade, tornando a estrutura da relação mais feliz e sólida.>

Mês Pessoal 4 – Trimestre Pessoal 6 – Ano Pessoal 5>

Se você não está se relacionando, este mês pode trazer um conflito interno entre o desejo de viver novas aventuras e a necessidade de segurança afetiva. A busca por mudanças e liberdade (Ano 5) se choca com uma vontade de construir algo sólido e duradouro (Mês 4).>

O clima favorece o cuidado com a vida familiar e o fortalecimento de amizades (Trimestre 6), mas pode gerar certa resistência a se entregar a romances passageiros. O segredo está em equilibrar a necessidade de estrutura com a abertura para o inesperado.>

Permita-se conhecer pessoas novas em ambientes seguros e familiares, sem a pressão de definir o futuro da relação. Ao organizar sua vida e seus sentimentos, você se sentirá mais preparada(o) para acolher uma nova história, seja ela qual for.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece a reorganização da vida a dois, buscando um equilíbrio entre estabilidade e liberdade. Você pode sentir vontade de planejar o futuro, cuidar da casa e fortalecer as bases da relação (Mês 4), mas, ao mesmo tempo, anseia por mais espaço e novidades (Ano 5).>

Essa dualidade pode gerar tensões, exigindo conversas honestas sobre as necessidades de cada um. O desafio será encontrar um meio-termo, criando uma rotina que seja segura, mas não monótona.>

Planejar uma viagem juntos ou iniciar um projeto que traga segurança e entusiasmo pode ser a solução. O diálogo sobre responsabilidades e desejos individuais será essencial para ajustar as velas e garantir que ambos se sintam seguros e livres na relação.>

Mês Pessoal 5 – Trimestre Pessoal 9 – Ano Pessoal 6>

Se você não está se relacionando, este mês pode despertar uma forte necessidade de liberdade e mudança em sua vida afetiva, ao mesmo tempo em que finaliza ciclos emocionais importantes.>

A busca por novas experiências e aventuras (Mês 5) estará em destaque, mas o momento também pede um olhar compassivo para o passado (Trimestre 9) a fim de liberar mágoas.>

Você pode sentir uma tensão entre o desejo de se divertir sem compromisso e a vontade de encontrar uma pessoa parceira para um relacionamento harmonioso (Ano 6). O segredo é permitir-se viver o presente com leveza, usando cada experiência como uma forma de autoconhecimento.>

Ao se libertar de velhas amarras emocionais, você se abre para uma nova conexão que respeite tanto sua necessidade de espaço quanto seu desejo de afeto.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece mudanças e ajustes necessários para a saúde da relação. Você pode sentir uma grande necessidade de quebrar a rotina, experimentar coisas novas e ter mais liberdade individual (Mês 5).>

Essa energia pode levar a conversas decisivas sobre o que precisa ser transformado ou finalizado no relacionamento (Trimestre 9) para que a harmonia prevaleça (Ano 6). Porém, é importante ter cuidado com atitudes impulsivas ou com a impaciência diante dos problemas.>

O desafio será equilibrar a busca por novidade com o compromisso e a responsabilidade afetiva. O diálogo honesto sobre os desejos de mudança e a disposição para se reinventarem juntos serão essenciais para fortalecer ou redefinir a união.>

Mês Pessoal 6 – Trimestre Pessoal 3 – Ano Pessoal 7>

Se você não está se relacionando, este mês pode despertar uma vontade intensa de ter uma conexão afetiva harmoniosa e significativa. O desejo de cuidar e ser cuidado estará em alta, favorecendo encontros que priorizem a troca sincera, o afeto e a responsabilidade emocional (Mês 6).>

No entanto, sua necessidade de introspecção e análise (Ano 7) pode gerar um conflito interno, fazendo com que você hesite em se entregar. O segredo é equilibrar a vida social e a comunicação (Trimestre 3) com seus momentos de solitude.>

Permita-se conhecer pessoas, mas respeite seu próprio ritmo. Ao buscar um vínculo que nutra tanto seu coração quanto sua mente, você pode encontrar alguém que entenda sua profundidade.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece o diálogo, o afeto e a busca por mais harmonia e cumplicidade no relacionamento. Você pode sentir a necessidade de expressar seus sentimentos, cuidar da pessoa parceira e fortalecer os laços familiares (Mês 6), usando a comunicação leve e criativa (Trimestre 3) para isso.>

Porém, a energia introspectiva do ano (Ano 7) pode pedir também por mais espaço pessoal e momentos de silêncio, o que pode parecer contraditório. O desafio será equilibrar a necessidade de união com a de individualidade.>

Conversas honestas sobre seus sentimentos e a criação de um ambiente onde ambos se sintam acolhidos e livres serão essenciais para aprofundar a conexão e o respeito mútuo.>

Mês pessoal 7 – Trimestre Pessoal 6 – Ano Pessoal 8>

Se você não está se relacionando, este mês pode despertar um desejo de se conectar com alguém em um nível mais profundo e intelectual, mas sem abrir mão da sua privacidade.>

A busca por alguém que entenda sua necessidade de espaço e seu mundo interior (Mês 7) será intensa, ao mesmo tempo em que valoriza a estabilidade e a responsabilidade afetiva (Trimestre 6 e Ano 8).>

No entanto, sua forte tendência à análise e à introspecção pode gerar certa desconfiança ou dificuldade em se mostrar vulnerável. O segredo é equilibrar a necessidade de solitude com a abertura para conexões significativas.>

Permita-se observar e conhecer a outra pessoa com calma, em ambientes confortáveis. Ao valorizar a afinidade mental e a confiança, você pode iniciar um romance com bases sólidas e um profundo respeito mútuo.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece a reflexão sobre o futuro da relação e a estrutura que a sustenta. Você pode sentir mais necessidade de ter seu espaço, de silêncio e de se aprofundar em seus próprios interesses (Mês 7), o que pode parecer um distanciamento para a pessoa parceira.>

Porém, na verdade, essa introspecção visa avaliar como melhorar a dinâmica familiar e os projetos a dois (Trimestre 6 e Ano 8). O desafio será comunicar essa necessidade de forma clara, sem que pareça desinteresse ou falta de amor.>

O diálogo honesto sobre seus sentimentos e a busca por um equilíbrio entre a vida a dois e a individualidade serão essenciais para fortalecer a confiança e consolidar a união em um patamar de maior maturidade.>

Mês Pessoal 8 – Trimestre Pessoal 9 – Ano Pessoal 9>

Se você não está se relacionando, este mês pode despertar uma forte determinação para resolver definitivamente questões do passado e assumir o controle da sua vida afetiva. O desejo de encerrar ciclos de forma assertiva estará em destaque, levando você a tomar decisões importantes sobre o que ou quem deve ficar no passado.>

Você pode sentir a necessidade de se posicionar com mais firmeza, estabelecendo limites claros para se proteger emocional e materialmente. O segredo está em usar sua força interior não para se fechar, mas para limpar o terreno com coragem.>

Ao finalizar pendências com poder e autoconfiança, você se prepara para um novo ciclo com uma estrutura emocional muito mais sólida e madura.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece conversas diretas e decisões importantes sobre o futuro da relação, envolvendo finanças, poder e responsabilidades. Você pode sentir a necessidade de resolver questões práticas que vêm sendo adiadas, buscando um encerramento para o que está desgastado.>

No entanto, é importante ter cuidado com a tendência a ser autoritária(o) ou a impor suas vontades, pois a energia de poder (Mês 8) pode intensificar conflitos em uma fase de finalizações (Trimestre e Ano 9).>

O desafio será equilibrar a assertividade com a compaixão, tomando decisões que sejam justas para ambos. A honestidade radical e a coragem para enfrentar a verdade serão essenciais para concluir um ciclo e decidir se o caminho continua junto ou não.>

Mês Pessoal 9 – Trimestre Pessoal 3 – Ano Pessoal 1>

Se você não está se relacionando, este mês pode trazer uma energia de finalização e um forte desejo de se libertar de padrões do passado antes de iniciar algo novo. O foco estará em conversas internas e na necessidade de encerrar ciclos emocionais, deixando para trás o que não serve mais para o seu novo eu (Ano 1).>

No entanto, a nostalgia ou a melancolia podem surgir, dificultando a abertura para novas conexões sociais (Trimestre 3). O segredo é equilibrar a introspecção com a vida social, permitindo-se sentir o que for preciso, mas sem se isolar.>

Ao se desapegar de velhas mágoas com sabedoria, você abre um espaço genuíno para um novo começo, atraindo alguém alinhado com sua versão mais autêntica.>

Caso esteja num relacionamento, este período favorece conversas conclusivas sobre o que precisa ser deixado para trás para que a relação possa se renovar. Você pode sentir vontade de resolver pendências antigas ou finalizar dinâmicas desgastadas, buscando um novo começo para o casal (Ano 1).>

A comunicação (Trimestre 3) será a ferramenta-chave. Porém, é importante evitar que as conversas se tornem um acúmulo de queixas do passado. O desafio será usar a sabedoria do fechamento (Mês 9) para perdoar e focar no futuro que desejam construir juntos.>

O diálogo honesto e a disposição para virar a página serão fundamentais para iniciar um novo capítulo com mais leveza e cumplicidade.>

