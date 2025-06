Planejamento

Como criar metas para os próximos seis meses

Descubra como criar metas sustentáveis para os próximos seis meses e terminar o ano com mais leveza e satisfação pessoal

Talvez você esteja se perguntando: “Já é metade do ano e eu ainda não fiz nem metade do que planejei… E agora?”. Primeiramente: respire, porque ainda dá tempo. Agora é o momento ideal para criar metas sustentáveis para os próximos seis meses. >

Não escrevi este artigo para dizer que você precisa correr contra o relógio, nem para viver com culpa por não ter feito tudo o que se propôs. Muito menos se cobrar metas aleatórias (geralmente baseadas na vida dos outros). >

Mas, com leveza, alinhamento e estratégia, você pode redefinir seus objetivos de uma forma que respeite quem você é agora, e terminar o ano sentindo-se orgulhosa de si mesma — mesmo que, neste momento, isso pareça algo distante.>

Antes de se cobrar ou sabotar a si mesma, permita-me repetir algo com o coração: ainda dá tempo. E mais, dá para fazer diferente. >

1. Se conecte com suas emoções

Antes de mais nada, você precisa de metas que respeitem seu ritmo, seu momento de vida, e que estejam profundamente conectadas com seus valores e desejos. >

Essas metas devem ser tão alinhadas com suas emoções que se tornarão impossíveis de ignorar. Isso porque não é só a falta de motivação ou vontade que nos trava. >

Às vezes, o que nos paralisa é o excesso de expectativas, o peso da autocrítica ou o medo do fracasso. Por isso, ao estabelecer metas conectadas com seus sentimentos, você pode superar esses bloqueios.>

2. Liberte-se da autocrítica

Então, trate-se com o carinho que você daria à sua melhor amiga. Eu te garanto: esse simples ato pode gerar transformações reais.>

3. Defina suas metas emocionais

Agora que você já se libertou do peso da autocrítica, o próximo passo é escrever como você quer se sentir no final do ano. Pegue um papel e uma caneta e escreva:>