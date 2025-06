Astrologia

Aprenda banho para atrair amor em julho

É possível aproveitar as energias do mês para conseguir um relacionamento

Representatividade de Santo Antônio

“Exu Marabô trabalha de forma cordial e estratégica, lidando com assuntos complexos, afetivos e espirituais, sempre com respeito e equilíbrio. Ele não apenas auxilia no amor, mas também movimenta caminhos e oferece soluções onde antes havia obstáculos”, explica Analu Portugal. >

Maria Padilha ajuda em questões afetivas

Banho para atrair amor

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, ferva as pétalas de rosa-vermelha, os anises-estrelado e o açúcar mascavo em 300 ml de água por cinco minutos em fogo médio. Desligue o fogo e, após amornar, adicione a champanhe, a água com gás e a alfazema. Em seguida, acenda uma vela vermelha durante o banho e mentalize com fé: “Eu me honro, me amo e reconheço meu valor. Eu sou meu próprio caminho”. Despeje o banho do pescoço para baixo, sem se enxugar, e durma nua, conectada com sua essência e com a energia da renovação. >