Roberto Carlos está 'sem maiores problemas' após acidente com Cadillac em Gramado

Cantor gravava videoclipe de especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu controle de veículo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:31

Cantor Roberto Carlos Crédito: Agif/Folhapress

O cantor Roberto Carlos dirigia um modelo dos anos 1960 de Cadillac vermelho quando se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo, 14, em Gramado, na Serra Gaúcha. O artista gravava o videoclipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu o controle do veículo ao subir uma ladeira, desceu de ré e atingiu outros três carros e uma árvore.

O cantor e outras três pessoas da equipe foram encaminhadas para atendimento e, na sequência, liberados. Roberto Carlos estava na Serra Gaúcha para a gravação do seu especial de fim de ano, cujo show foi realizado na noite de sexta-feira, 12, no Serra Park, com a presença de 4 mil pessoas, de acordo com a TV Globo.

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor disse que ele foi liberado do hospital "sem maiores problemas". "Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", completou.

De acordo com o Jornal de Gramado, o ator realizou gravações em algumas das principais vias do centro do município gaúcho, como a Avenida Borges de Medeiros, uma das mais conhecidas dos turistas.

No show do especial, Roberto Carlos se apresentou em companhia de convidados especiais. A lista inclui João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla e Sophie Charlotte.

A canção O Cadillac está entre as 23 escolhidas para a apresentação. A exibição é prevista para 23 de dezembro.

O cantor é conhecido por seu Cadillac Eldorado vermelho, o qual já foi referenciado até em shows. Ele já havia aparecido recentemente com o veículo conversível no começo do ano, utilizado para chegar ao seu cruzeiro, que partiu do Porto de Santos.

