Roberto Carlos está 'sem maiores problemas' após acidente com Cadillac em Gramado

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:31
O cantor Roberto Carlos dirigia um modelo dos anos 1960 de Cadillac vermelho quando se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo, 14, em Gramado, na Serra Gaúcha. O artista gravava o videoclipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu o controle do veículo ao subir uma ladeira, desceu de ré e atingiu outros três carros e uma árvore.
O cantor e outras três pessoas da equipe foram encaminhadas para atendimento e, na sequência, liberados. Roberto Carlos estava na Serra Gaúcha para a gravação do seu especial de fim de ano, cujo show foi realizado na noite de sexta-feira, 12, no Serra Park, com a presença de 4 mil pessoas, de acordo com a TV Globo.
Em nota, a assessoria de imprensa do cantor disse que ele foi liberado do hospital "sem maiores problemas". "Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", completou.
De acordo com o Jornal de Gramado, o ator realizou gravações em algumas das principais vias do centro do município gaúcho, como a Avenida Borges de Medeiros, uma das mais conhecidas dos turistas.
No show do especial, Roberto Carlos se apresentou em companhia de convidados especiais. A lista inclui João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla e Sophie Charlotte.
A canção O Cadillac está entre as 23 escolhidas para a apresentação. A exibição é prevista para 23 de dezembro.
O cantor é conhecido por seu Cadillac Eldorado vermelho, o qual já foi referenciado até em shows. Ele já havia aparecido recentemente com o veículo conversível no começo do ano, utilizado para chegar ao seu cruzeiro, que partiu do Porto de Santos.
