Último adeus

Roberto Carlos vai ao enterro da irmã Norma, que morreu aos 90 anos

Cantor esteve no velório e sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:13

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, aos 90 anos Crédito: Divulgação/Roberto Carlos

Roberto Carlos, 84, se despediu nesta quarta-feira (5) da irmã, Norma Braga. Ela morreu nesta terça-feira (4), aos 90 anos.

O cantor esteve no velório e sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

MORTE

Causa não foi divulgada. A informação foi confirmada à reportagem do UOL pela Casa de Saúde São José.

Ela estava internada na unidade de saúde havia cerca de três semanas para tratar problemas respiratórios.

Roberto Carlos é o caçula dos quatro filhos de Laura Moreira Braga e Robertino Braga. Com a morte de Norma, ele fica sem irmãos vivos.

