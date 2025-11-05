Roberto Carlos vai ao enterro da irmã Norma, que morreu aos 90 anos

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:13
Roberto Carlos, 84, se despediu nesta quarta-feira (5) da irmã, Norma Braga. Ela morreu nesta terça-feira (4), aos 90 anos.
O cantor esteve no velório e sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.
Causa não foi divulgada. A informação foi confirmada à reportagem do UOL pela Casa de Saúde São José.
Ela estava internada na unidade de saúde havia cerca de três semanas para tratar problemas respiratórios.
Roberto Carlos é o caçula dos quatro filhos de Laura Moreira Braga e Robertino Braga. Com a morte de Norma, ele fica sem irmãos vivos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta