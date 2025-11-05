Editorias do Site
Redes Sociais

Roberto Carlos vai ao enterro da irmã Norma, que morreu aos 90 anos

Cantor esteve no velório e sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:13

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, aos 90 anos
Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, aos 90 anos Crédito: Divulgação/Roberto Carlos

Roberto Carlos, 84, se despediu nesta quarta-feira (5) da irmã, Norma Braga. Ela morreu nesta terça-feira (4), aos 90 anos.

O cantor esteve no velório e sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

MORTE

Causa não foi divulgada. A informação foi confirmada à reportagem do UOL pela Casa de Saúde São José.

Ela estava internada na unidade de saúde havia cerca de três semanas para tratar problemas respiratórios.

Roberto Carlos é o caçula dos quatro filhos de Laura Moreira Braga e Robertino Braga. Com a morte de Norma, ele fica sem irmãos vivos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, aos 90 anos

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, aos 90 anos

Imagem - Morre Lô Borges, compositor que inovou na MPB e músico do grupo Clube da Esquina

Morre Lô Borges, compositor que inovou na MPB e músico do grupo Clube da Esquina

Imagem - As celebridades mortas mais bem pagas do mundo, segundo a 'Forbes'

As celebridades mortas mais bem pagas do mundo, segundo a 'Forbes'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Festival de Música Erudita do ES traz ópera que ficou censurada por 10 anos

Festival de Música Erudita do ES traz ópera que ficou censurada por 10 anos
Imagem - Rosto de Maya Massafera infecciona após cirurgia no maxilar: 'Não consigo parar de chorar'

Rosto de Maya Massafera infecciona após cirurgia no maxilar: 'Não consigo parar de chorar'
Imagem - Ex-namorada de Dudu Camargo, 'Barbie Humana' é encontrada morta em São Paulo

Ex-namorada de Dudu Camargo, 'Barbie Humana' é encontrada morta em São Paulo