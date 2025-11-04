Luto

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, aos 90 anos

Causa não foi divulgada. A informação foi confirmada à reportagem pela Casa de Saúde São José

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:02

Crédito: Divulgação/Roberto Carlos

Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, morreu nesta terça-feira (04) aos 90 anos.

Causa não foi divulgada. A informação foi confirmada à reportagem pela Casa de Saúde São José.

Ela estava internada na unidade de saúde há cerca de três semanas para tratar problemas respiratórios.

Roberto Carlos, 84, é o caçula dos quatro filhos de Laura Moreira Braga e Robertino Braga. Com a morte de Norma, ele fica sem irmãos vivos.

