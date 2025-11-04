Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, aos 90 anos

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:02
Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, morreu nesta terça-feira (04) aos 90 anos.
Causa não foi divulgada. A informação foi confirmada à reportagem pela Casa de Saúde São José.
Ela estava internada na unidade de saúde há cerca de três semanas para tratar problemas respiratórios.
Roberto Carlos, 84, é o caçula dos quatro filhos de Laura Moreira Braga e Robertino Braga. Com a morte de Norma, ele fica sem irmãos vivos.
