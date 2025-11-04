Último adeus

Corpo de Lô Borges é velado hoje em BH; cerimônia é aberta ao público

Músico, um dos maiores compositores da música popular brasileira, foi um dos fundadores do movimento que ficou conhecido como Clube da Esquina

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:14

O cantor e compositor Lô Borges morreu neste domingo (2) Crédito: Lucas Seixas/Folhapress

O corpo de Lô Borges vai ser velado nesta terça-feira (4), das 9h às 15h, no Foyer do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A despedida será aberta ao público.

O sepultamento ocorre na sequência, restrito apenas a familiares e amigos.

MORTE

Lô Borges morreu no domingo, aos 73 anos, após um período de internação em Belo Horizonte, Minas Gerais. O músico, um dos maiores compositores da música popular brasileira, foi um dos fundadores do movimento que ficou conhecido como Clube da Esquina.

O Hospital Unimed informa com pesar o falecimento do músico, cantor e compositor Lô Borges, aos 73 anos, na noite desta segunda-feira (3), 2 de novembro de 2025, às 20h50, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

O artista havia sido internado no Hospital Unimed em Belo Horizonte no dia 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos. Ele chegou a passar por uma traqueostomia, em 25 de outubro, para manter a ventilação mecânica. O músico também passou por sessões de hemodiálise.

Este vídeo pode te interessar