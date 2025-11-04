Editorias do Site
Redes Sociais

Corpo de Lô Borges é velado hoje em BH; cerimônia é aberta ao público

Músico, um dos maiores compositores da música popular brasileira, foi um dos fundadores do movimento que ficou conhecido como Clube da Esquina

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:14

O cantor e compositor Lô Borges morreu neste domingo (2)
O cantor e compositor Lô Borges morreu neste domingo (2) Crédito: Lucas Seixas/Folhapress

O corpo de Lô Borges vai ser velado nesta terça-feira (4), das 9h às 15h, no Foyer do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A despedida será aberta ao público.

O sepultamento ocorre na sequência, restrito apenas a familiares e amigos.

MORTE

Lô Borges morreu no domingo, aos 73 anos, após um período de internação em Belo Horizonte, Minas Gerais. O músico, um dos maiores compositores da música popular brasileira, foi um dos fundadores do movimento que ficou conhecido como Clube da Esquina.

O Hospital Unimed informa com pesar o falecimento do músico, cantor e compositor Lô Borges, aos 73 anos, na noite desta segunda-feira (3), 2 de novembro de 2025, às 20h50, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

O artista havia sido internado no Hospital Unimed em Belo Horizonte no dia 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos. Ele chegou a passar por uma traqueostomia, em 25 de outubro, para manter a ventilação mecânica. O músico também passou por sessões de hemodiálise.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Morre Lô Borges, compositor que inovou na MPB e músico do grupo Clube da Esquina

Morre Lô Borges, compositor que inovou na MPB e músico do grupo Clube da Esquina

Imagem - Famosos lamentam a morte de Lô Borges

Famosos lamentam a morte de Lô Borges

Imagem - Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Ariana Grande cancela visita ao Brasil durante a turnê de 'Wicked: Parte 2'

Ariana Grande cancela visita ao Brasil durante a turnê de 'Wicked: Parte 2'
Imagem - Cacique Cobra Coral é chamado para garantir tempo firme durante estada do príncipe William

Cacique Cobra Coral é chamado para garantir tempo firme durante estada do príncipe William
Imagem - Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar 'Tudo É Justo, série do Disney+

Kim Kardashian e Naomi Watts virão ao Brasil para divulgar 'Tudo É Justo, série do Disney+