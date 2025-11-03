Luto

Famosos lamentam a morte de Lô Borges

Milton Nascimento, Serginho Groisman e Sandra Annenberg publicaram homenagens

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:45

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Lô Borges. Confira algumas das homenagens:

MILTON NASCIMENTO

O perfil oficial de Milton Nascimento postou uma homenagem ao músico: "Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos".

Homenagem a Lô Borges postada no perfil de Milton Nascimento Crédito: Reprodução/Instagram/@miltonbitucanascimento

LUIZ THUNDERBIRD

"A semana começa bem triste. Perdemos Lô Borges."

A semana começa bem triste.

Perdemos Lô Borges. pic.twitter.com/KeUV3A3rVK — Luiz Thunderbird 💙 (@LuizThunderbird) November 3, 2025

Serginho Groisman

Serginho Groisman lamenta a morte de Lô Borges Crédito: Reprodução/Instagram/@serginhogroisman

Sandra Annenberg

Sandra Annenberg lamenta a morte de Lô Borges Crédito: Reprodução/Instagram/@sandra.annenberg.real

Déa Lúcia

Déa Lúcia lamenta a morte de Lô Borges Crédito: Reprodução/Instagram/@dealucia66

Rogério Flausino

Homenagem de Rogério Flausino a Lô Borges Crédito: Reprodução/Instagram/@rogerioflausinooficial

MORRE LÔ BORGES AOS 73

O artista havia sido internado no Hospital Unimed em Belo Horizonte no dia 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos. Ele chegou a passar por uma traqueostomia, em 25 de outubro, para manter a ventilação mecânica. O músico também passou por sessões de hemodiálise.

Lô Borges é um dos fundadores do Clube da Esquina, na década de 1960. Foi na adolescência que ele compôs a música que deu nome ao movimento, em parceria com o irmão Márcio e Milton Nascimento.

O movimento de Belo Horizonte, que também incluiu artistas como Márcio e Telo Borges, Fernando Brant, Wagner Tiso e Flávio Venturini, é considerado um dos mais importantes da MPB. O Clube da Esquina sintetizou a Bossa Nova com influências do jazz, rock, música negra e música regional mineira, e suas canções abriram um novo horizonte à música brasileira.

Este vídeo pode te interessar