Famosos lamentam a morte de Lô Borges

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:45
Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Lô Borges. Confira algumas das homenagens:
O perfil oficial de Milton Nascimento postou uma homenagem ao músico: "Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos".
"A semana começa bem triste. Perdemos Lô Borges."
O artista havia sido internado no Hospital Unimed em Belo Horizonte no dia 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos. Ele chegou a passar por uma traqueostomia, em 25 de outubro, para manter a ventilação mecânica. O músico também passou por sessões de hemodiálise.
Lô Borges é um dos fundadores do Clube da Esquina, na década de 1960. Foi na adolescência que ele compôs a música que deu nome ao movimento, em parceria com o irmão Márcio e Milton Nascimento.
O movimento de Belo Horizonte, que também incluiu artistas como Márcio e Telo Borges, Fernando Brant, Wagner Tiso e Flávio Venturini, é considerado um dos mais importantes da MPB. O Clube da Esquina sintetizou a Bossa Nova com influências do jazz, rock, música negra e música regional mineira, e suas canções abriram um novo horizonte à música brasileira.
