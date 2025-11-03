Famosos

'Não estava em um dia bom', diz Sonza após dificuldades em show em Lisboa

Cantora não conteve as lágrimas ao final do show feito em Lisboa, neste final de semana

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:15

Luísa Sonza se emocionou durante show em Lisboa Crédito: Shutterstock

Luísa Sonza, 27, não conteve as lágrimas ao final do show feito em Lisboa, neste final de semana.

A cantora, visivelmente emocionada, contou ao público que enfrentou imprevistos técnicos antes de subir ao palco, o que acabou abalando seu emocional. "Isso acontece, por isso que a gente chama de show ao vivo, não é? Infelizmente nós somos humanos e a gente teve alguns problemas, enfim, técnicos, que fugiram do nosso alcance. Mas nada que tenha comprometido o show, a gente conseguiu fazer, entregar, mas eu não tava num dia bom. E eu queria pedir desculpas pra Lisboa e dizer que eu amo muito vocês", disse.

Depois do desabafo, Luísa aproveitou para reforçar o carinho pelos fãs e garantir seu comprometimento com as próximas apresentações. "Às vezes não tem como dar certo, é estrada, isso acontece e tal, mas eu não quero que ninguém pense, nenhum fã de nenhum lugar do mundo, pense que vocês não são a coisa mais importante da minha vida".

Sonza finalizou dizendo que nem sempre estará em seu melhor dia. "E nem sempre eu vou estar no meu melhor dia, com a minha melhor voz, ou qualquer coisa. Ou às vezes pode dar um problema, quebrar um notebook que tá tudo lá e a gente vai fazer o quê? Mas a gente faz o impossível", declarou.

