'Não estava em um dia bom', diz Sonza após dificuldades em show em Lisboa

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:15
Luísa Sonza, 27, não conteve as lágrimas ao final do show feito em Lisboa, neste final de semana.
A cantora, visivelmente emocionada, contou ao público que enfrentou imprevistos técnicos antes de subir ao palco, o que acabou abalando seu emocional. "Isso acontece, por isso que a gente chama de show ao vivo, não é? Infelizmente nós somos humanos e a gente teve alguns problemas, enfim, técnicos, que fugiram do nosso alcance. Mas nada que tenha comprometido o show, a gente conseguiu fazer, entregar, mas eu não tava num dia bom. E eu queria pedir desculpas pra Lisboa e dizer que eu amo muito vocês", disse.
Depois do desabafo, Luísa aproveitou para reforçar o carinho pelos fãs e garantir seu comprometimento com as próximas apresentações. "Às vezes não tem como dar certo, é estrada, isso acontece e tal, mas eu não quero que ninguém pense, nenhum fã de nenhum lugar do mundo, pense que vocês não são a coisa mais importante da minha vida".
Sonza finalizou dizendo que nem sempre estará em seu melhor dia. "E nem sempre eu vou estar no meu melhor dia, com a minha melhor voz, ou qualquer coisa. Ou às vezes pode dar um problema, quebrar um notebook que tá tudo lá e a gente vai fazer o quê? Mas a gente faz o impossível", declarou.
