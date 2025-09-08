Polêmica

Silva faz desabafo polêmico envolvendo Virgínia, Luísa Sonza e Serginho Groisman

Cantor capixaba xingou a influenciadora, durante apresentação em Brasília, neste domingo (8)

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:36

Silva faz desabafo polêmico, neste domingo (8) Crédito: Jorge Bispo

O cantor Silva virou um dos assuntos mais comentados desta segunda-feira (8) ao protagonizar um momento desconcertante durante sua apresentação em Brasília. Um vídeo gravado no meio do show viralizou nas redes, especialmente no X (ex-Twitter), em que ele aparece dirigindo ofensas a famosos .

Em um dos trechos do show, o capixaba xinga a influenciadora Virgínia. “Vai se f*der, Virginia. Garota escrota. Era pobre, ficou rica e, agora, faz os pobres perderem o dinheiro que [eles] nem têm. Na moral, não dá mais, galera. Eu não vou ficar aqui fazendo o tipo 'sou um cantorzinho de MPB que faço musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia'", declarou Silva.

Conhecem? O cantor Silva criticou Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso, Luísa Sonza, Virginia, Bolsonaro e a empresa Mynd em seu último show. pic.twitter.com/KY5uadymuo — TrackChart (@trackchartt) September 8, 2025

A gravação rapidamente alcançou milhares de visualizações e compartilhamentos, impulsionada por comentários que expressavam surpresa e indignação com o episódio.

E não parou por aí. Silva também cutucou a cantora Luísa Sonza: “Eu não tenho dinheiro do agro. Eu não sou Luísa Sonza. Não tem dinheiro do agro na minha carreira”.

Do nada, Silva surta em show e também dispara xingamentos para Luísa Sonza:



“Vai se fud*r, Mynd. Vai se f*der, Luísa Sonza”. pic.twitter.com/C11bgMDMns — BCharts (@bchartsnet) September 8, 2025

Até o momento, nenhuma das cantoras envolvidas se manifestou oficialmente, tampouco o próprio Silva. A ausência de esclarecimentos oficiais só ampliou as especulações nas redes sociais, com seguidores e fãs questionando se o artista sofria algum tipo de indisposição física, problema técnico no palco ou se foi simplesmente uma explosão emocional inesperada.

Um outro momento que viralizou do show foi quando o capixaba falou de Paula Lavigne, esposa do cantor Caetano Veloso. “Tenho 37 anos.. Sou filho de professora, entendeu? Não tem Paula Lavigne nas minhas costas, não tem 'tia Paula', não tem ninguém", afirmou o cantor.

Por fim, às polêmicas ainda se estenderam a empresa Mynd, que agencia vários artistas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o apresentador do Altas Horas, Serginho Groisman. “Serginho Groisman continua me chamando só para cantar os outros. Nunca me chama para cantar minha música. E assim, não vou. Já deu. Já deu”, disse.

E sobrou até pro coitado do Serginho Groisman, que também foi atacado por Silva em show:



“Me chama pro programa dele [Altas Horas] só pra cantar os outros”. pic.twitter.com/MeKDetXRtS — BCharts (@bchartsnet) September 8, 2025

