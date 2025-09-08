Capixabas Budah, Noventa e Joabe Reis brilham no palco do The Town 2025

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:28
O Espírito Santo marcou presença no festival The Town, em São Paulo, com apresentações que reforçaram o talento e a diversidade da música capixaba. A cantora Budah, o rapper Noventa MC e o trombonista Joabe Reis levaram seus estilos únicos para o público no último sábado (6), ganhando destaque na programação do evento.
Budah subiu ao palco com sua sonoridade marcada pelo R&B, rap e neo-soul, conquistando o público com a força de sua voz e suas composições autorais, com destaque ao seu álbum "Púrpura". Natural de Cariacica, a artista vem se consolidando como uma das principais revelações da nova cena musical brasileira, unindo influências internacionais com a vivência capixaba em sua obra.
“Que troca de energia incrível que tivemos essa noite. Que troca de energia incrível que tivemos essa noite”, escreveu Budah no Instagram.
No mesmo dia, o trombonista Joabe Reis se apresentou no palco São Paulo Square, espaço dedicado ao jazz e às big bands. O capixaba também se destacou no show de Stacey Ryan, um dos maiores nomes do jazz da nova geração.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o instrumentista tem carreira consolidada por parcerias com grandes nomes da música nacional, além de seu trabalho autoral que mistura jazz, trap, hip-hop e soul. Em São Paulo, ele levou para o público a potência e a versatilidade do som produzido no Espírito Santo.
Já o rapper Noventa representou o Espírito Santo no Palco Quebrada. O capixaba participou da “Batalha da Aldeia – SUPERLIGA THE TOWN”, a maior competição de rimas do país. Noventa esteve ao lado dos rappers Apollo MC, Brennuz, Yoga, Levinski, Sofia, Guri e Tonhão MC.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta