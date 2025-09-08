ES no topo

Capixabas Budah, Noventa e Joabe Reis brilham no palco do The Town 2025

Artistas do ES marcaram presença, no último sábado (6), em um dos maiores festivais de música do Brasil

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:28

Budah, Noventa e Joabe Reis fizeram parte do The Town 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@thetownfestival/@budahbatalhadaaldeia/@lf.coelho

O Espírito Santo marcou presença no festival The Town, em São Paulo, com apresentações que reforçaram o talento e a diversidade da música capixaba. A cantora Budah, o rapper Noventa MC e o trombonista Joabe Reis levaram seus estilos únicos para o público no último sábado (6), ganhando destaque na programação do evento.

Budah subiu ao palco com sua sonoridade marcada pelo R&B, rap e neo-soul, conquistando o público com a força de sua voz e suas composições autorais, com destaque ao seu álbum "Púrpura". Natural de Cariacica, a artista vem se consolidando como uma das principais revelações da nova cena musical brasileira, unindo influências internacionais com a vivência capixaba em sua obra.

“Que troca de energia incrível que tivemos essa noite. Que troca de energia incrível que tivemos essa noite”, escreveu Budah no Instagram.

No mesmo dia, o trombonista Joabe Reis se apresentou no palco São Paulo Square, espaço dedicado ao jazz e às big bands. O capixaba também se destacou no show de Stacey Ryan, um dos maiores nomes do jazz da nova geração.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o instrumentista tem carreira consolidada por parcerias com grandes nomes da música nacional, além de seu trabalho autoral que mistura jazz, trap, hip-hop e soul. Em São Paulo, ele levou para o público a potência e a versatilidade do som produzido no Espírito Santo.

Já o rapper Noventa representou o Espírito Santo no Palco Quebrada. O capixaba participou da “Batalha da Aldeia – SUPERLIGA THE TOWN”, a maior competição de rimas do país. Noventa esteve ao lado dos rappers Apollo MC, Brennuz, Yoga, Levinski, Sofia, Guri e Tonhão MC.

