ES no topo

Capixaba Budah é confirmada no line-up do festival The Town, em São Paulo

Cantora de Cariacica se apresenta no dia 6 de setembro, mesma data dos shows de Travis Scott, Don Toliver e Ms. Lauryn Hill

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de maio de 2025 às 10:19

A cantora capixaba Budah foi confirmada no festival The Town, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@budah/@rafaelaurbanin

A cena musical capixaba tem mais um motivo para comemorar: a cantora Budah, natural de Cariacica, foi confirmada na programação do festival The Town, um dos maiores eventos de música do país, realizado em São Paulo. A artista se apresenta no dia 6 de setembro, no palco Factory, dedicado à nova geração do rap e R&B nacional. >

No mesmo dia, sobem ao palco Factory os artistas Teto, WIU e Borges, representantes de peso da cena trap brasileira. Já entre os headliners do festival, o line-up principal conta com nomes internacionais como Travis Scott, Don Toliver e a lendária Ms. Lauryn Hill, garantindo uma noite marcada pela diversidade de ritmos e vozes potentes.>

Leia mais Passagem de Lauryn Hill no ES teve fãs no camarim, chuva de hits e público morno

Após o anúncio, Budah comemorou a novidade em suas redes sociais com um story celebrando sua presença em um dos maiores festivais do Brasil. O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos.>

A cantora capixaba Budah foi confirmada no festival The Town, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@budah/@rafaelaurbanin

Quem é Budah?

Com uma sonoridade marcada pelo R&B contemporâneo e letras que falam sobre vivências afetivas e identidade, Brenda Rangel - conhecida como Budah - vem conquistando espaço no cenário nacional. A artista começou a carreira de forma independente e rapidamente ganhou notoriedade pela voz suave, composições sinceras e estilo único.>

>

Seu álbum mais recente, “Púrpura”, lançado em 2023, consolidou sua presença como uma das apostas do R&B brasileiro. Com faixas que misturam melancolia, sensualidade e espiritualidade, o trabalho evidencia a maturidade artística da cantora e reforça sua conexão com o público jovem.>

Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação

Capixabas no The Town

Budah agora leva essa trajetória ao palco do The Town, representando não apenas o Espírito Santo, mas uma nova geração de artistas brasileiros com identidade e potência. Afinal, ela não está sozinha nessa: o trombonista Joabe Reis também é um capixaba confirmado no festival.>

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o músico tocará no palco São Paulo Square, dedicado ao jazz, também no dia 6 de setembro. Joabe é reconhecido por sua versatilidade e talento na cena musical brasileira e vai dividir palco com grandes artistas, como Stacey Ryan, Kamasi Washington, Snarky Puppy e Jacob Collier.>

Este vídeo pode te interessar