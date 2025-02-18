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Música

The Town confirma shows de Mariah Carey e Jessie J na programação deste ano

Festival também confirmou a presença de Ivete Sangalo, que estreia no evento na mesma noite da cantora de 'Obsessed'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 13:59

A cantora Mariah Carey
A cantora Mariah Carey Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
As cantoras Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo foram confirmadas na programação do The Town deste ano. De acordo com o festival, as três artistas se apresentarão no palco Skyline na noite de 13 de setembro.
O evento também diz que Carey fechará a noite da data, enquanto Ivete Sangalo fará o segundo show do dia.
O festival também anunciou hoje a cantora Camila Cabello, que se junta a Katy Perry na programação do dia 14 de setembro.
Mariah Carey é dona de hits como "We Belong Together" e "Obsessed". A artista retorna a São Paulo pouco menos de um ano depois de fazer um show solo no Allianz Parque, em setembro do ano passado.
Já Jessie J volta a se apresentar no Brasil depois de três anos, quando participou do Rock in Rio de 2022. A cantora de hits como "Flashlight" também tocou em São Paulo em 2019.
Ainda nesta semana, na quinta-feira, 20, será disponibilizada a venda do The Town Card, a partir das 20h. O ingresso permite que o comprador escolha a data de sua preferência após o anúncio do lineup completo.
Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pela plataforma Ticketmaster Brasil. O The Town Card custa a partir de R$ 895 (inteira). Membros do The Town Club podem acessar a pré-venda do The Town Card até o dia 19 de fevereiro, às 19h.
O The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.

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