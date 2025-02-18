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Carnaval capixaba

Conheça as rainhas de bateria das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Os desfiles das escolas de samba do ES começam nesta sexta (21) e as rainhas já estão preparadas para comandar o ritmo da festa; veja galerias de fotos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 13:33

Rainhas de bateria do grupo especial capixaba
Rainhas de bateria do grupo especial capixaba Crédito: Ricardo Medeiros / Carlos Alberto Silva
Os desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba começam nesta sexta-feira (21), e as rainhas de bateria já estão prontas para brilhar na avenida. Representando a energia e o ritmo das agremiações, elas comandam o coração das escolas e levam toda a garra para o Sambão do Povo. Para entrar no clima, HZ preparou um ensaio fotográfico com cada rainha em cenários que representam cada escola.
São elas: Izabella Azevedo (Imperatriz do Forte), Layla Bastos (Mocidade Unida da Glória), Nathy Messias (Unidos da Piedade), Rayane Rosa (Novo Império), Schyrley Moura (Unidos de Jucutuquara) e Shirley Oliveira (Independente de Boa Vista). Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Chegou O Que Faltava, não pôde participar do ensaio fotográfico especial de HZ, pois não reside no Espírito Santo e chegará a Vitória apenas no fim de semana do desfile.
Veja os ensaios fotográficos, por ordem alfabética:

Layla Bastos - Mocidade Unida da Glória

Izabella Azevedo - Imperatriz do Forte

Shirley Oliveira - Independente de Boa Vista

Schyrley Moura - Unidos de Jucutuquara

Rayane Rosa - Novo Império

Nathy Messias - Unidos da Piedade

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