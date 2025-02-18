Conheça as rainhas de bateria das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Os desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba começam nesta sexta-feira (21), e as rainhas de bateria já estão prontas para brilhar na avenida. Representando a energia e o ritmo das agremiações, elas comandam o coração das escolas e levam toda a garra para o Sambão do Povo. Para entrar no clima, HZ preparou um ensaio fotográfico com cada rainha em cenários que representam cada escola.