Conheça as rainhas de bateria das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Os desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba começam nesta sexta-feira (21), e as rainhas de bateria já estão prontas para brilhar na avenida. Representando a energia e o ritmo das agremiações, elas comandam o coração das escolas e levam toda a garra para o Sambão do Povo. Para entrar no clima, HZ preparou um ensaio fotográfico com cada rainha em cenários que representam cada escola.
São elas: Izabella Azevedo (Imperatriz do Forte), Layla Bastos (Mocidade Unida da Glória), Nathy Messias (Unidos da Piedade), Rayane Rosa (Novo Império), Schyrley Moura (Unidos de Jucutuquara) e Shirley Oliveira (Independente de Boa Vista). Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Chegou O Que Faltava, não pôde participar do ensaio fotográfico especial de HZ, pois não reside no Espírito Santo e chegará a Vitória apenas no fim de semana do desfile.
Veja os ensaios fotográficos, por ordem alfabética: