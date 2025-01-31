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Na África

Viralizou: crianças de Uganda dançam música de cantora capixaba Lilian Lomeu

Postagem foi feita nesta terça-feira (28), dia do aniversário de Lilian, através da página Cheeza Afrikana Foundation
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 18:20

Música
Música "Acelera Aê!", de Lilian Lomeu ganhou um vídeo das crianças de Uganda Crédito: Reprodução/Youtube/@LilianLomeu/Instagram/@cheeza_afrikana_foundation
A música capixaba está ultrapassando fronteiras. E desta vez foi a canção da cantora Lilian Lomeu, chamada “Acelera Aê!”, que caiu no gosto de um famoso grupo de crianças de Uganda, na África. Os meninos, que fazem sucesso dançando músicas do mundo inteiro, publicaram um vídeo com o single ‘made in ES’.
A postagem foi feita nesta terça-feira (28), dia do aniversário de Lilian, através da página Cheeza Afrikana Foundation. Na legenda, eles ainda escreveram “feliz aniversário” para a cantora capixaba. Em conversa com HZ, Lomeu contou os bastidores do vídeo.

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Esse vídeo foi uma surpresa. No dia do meu aniversário, um amigo ligou dizendo para ficar ligada no meu Instagram que tinha uma surpresa. Até achei que fosse um depoimento do Saulo ou da Ivete, mas não imaginava o vídeo dos meninos que sempre assisto. Quando o vídeo saiu eu não acreditei, foi muito legal mesmo”
Para se ter uma ideia, o presente que Lilian ganhou de aniversário era um sonho dela há tempos. “Eu sempre mandava vídeos das minhas músicas para os meninos de Uganda. Só que nunca tive respostas. Por isso nem acreditei quando meu amigo conseguiu emplacar minha nova música. E eles até mandaram um feliz aniversário”, contou.
Parte da coreografia que as crianças fizeram foi inspirada na dança do clipe de “Acelera Aê!”. A música, que é aposta de Lilian Lomeu para o carnaval 2025, foi gravada no Centro de Vitória, com cenas vibrantes e danças animadas na escadaria da Piedade.

JÁ DANÇARAM HIT DE ALEMÃO DO FORRÓ

Quem também já teve sua música sendo performada pelas crianças de Uganda foi o Rei do Forró, Alemão do Forró. O vídeo foi compartilhado no perfil Hypers Born Talented, no Instagram, em 2023. Inclusive, o grupo Wakiso Dance Kids Foundation, formado por órfãos ugandenses, já tinha mostrado a música pro mundo e viralizado no TikTok alcançando mais de 2,8 milhões de visualizações.

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