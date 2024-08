Cantora Lilian Lomeu lança nova música "Acelera aê" no Vital 2024

ArteSanto

A ArteSanto, a Feira Nacional do Artesanato, contará com a presença de mais de 20 associações em sua 12° edição. Organizações como a Federação dos Artesãos do Espírito Santo (FEARTES) e a Associação de Ceramistas do Espírito Santo (CERAMES) já confirmaram presença no evento. Neste ano, a Feira, que é líder do segmento no Estado, acontece dos dias 13 a 22 de setembro e contará com uma megaestrutura montada na Praça do Papa, reunindo mais de 400 artesãos em um só lugar.