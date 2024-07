Ayla Roveda e Pedro Kretli Alves dizem sim-sim em Domingos Martins

Formemus 2024

O Formemus está chegando! Na 6ª edição da conferência, entre os dias 7 e 10 de agosto, na Ufes, palestras imperdíveis com mais de 50 curadores que atuam no universo musical. Entre os confirmados está Ariel Quirino, Head de Comunicação e estrategista da cantora Dulce María, que se consolidou no mercado após contribuir ativamente para a integração cultural entre Brasil e América Latina. Grandes nomes do segmento como Ana Garcia, diretora do Festival No Ar Coquetel Molotov, em Recife e Barral Lima, produtor musical e CEO do Grupo UN MUSIC também estarão presentes. Será uma ótima oportunidade para os participantes receberem feedbacks valiosos para suas carreiras. A programação completa já está no site do Formemus.