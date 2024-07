Paulo Baraona toma posse como presidente da Findes em Vitória; veja fotos

O diretor presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina, o presidente da Federação da Agricultura do ES (Faes), Júlio Rocha; presidente da Findes, Paulo Baraona; presidente da Fetransportes, Renan Chieppe; e presidente da Fecomércio, Idalberto Moro: posse da Findes. Crédito: Thiago Guimarães/Findes

O novo presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Alexandre Gallis Pereira Baraona, tomou posse nesta quinta-feira (25), em uma cerimônia em Vitória, que reuniu autoridades e lideranças empresariais, no Le Buffet Master, em Vitória. O empresário estará à frente da Federação até 29 julho de 2028, sucedendo a presidente da Gestão 2020-2024, Cris Samorini. Sua diretoria é composta por 20 membros, distribuídos em Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegados da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Veja as fotos da posse.

SAÚDE

Maely Coelho, presidente da MedSênior, recebeu, em Vitória, o geriatra e professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Wilson Jacob Filho, um dos principais nomes da geriatria e do cuidado com o idoso no País que agora é, também, conselheiro técnico-cientifico da MedSênior. Na foto: Roni Mukamal, Cristiano Nascimento, Wilson Jacob Filho, Maely Coelho e Samuel Rivero. Crédito: Divulgação

O lançamento do condomínio de alto padrão Quinta Jatobá, em Morada de Laranjeiras, na Serra, reuniu dezenas de clientes, amigos, parceiros e corretores do empreendimento, realizado pela construtora e incorporadora Octo, no sábado passado. Entre os presentes, estavam Bruno Boechat, diretor da Octo; Diogo Martins e Victor Martins, sócios do empreendimento; Renato Maciel, coordenador de vendas; Phillipy Machado, diretor da Argalit, e João Carlos Bussular, representando a diretoria do Sicoob. O condomínio, composto por 26 unidades residenciais com opções de 3 e 4 suítes, tem projeto arquitetônico assinado por Flavio Gibson, com paisagismo da Negrini Paisagismo. Morada de Laranjeiras é um dos bairros mais valorizados da Serra, município que apresentou valorização de mercado de 110% nos últimos 4 anos, segundo o censo imobiliário divulgado pelo Sinduscon.

SELO

O professor Breno de Vasconcelos, representando a reitoria do Unesc, Alfredo Lampier, coordenador do curso de Direito da instituição, e a aluna Sarah Guaresqui, receberam o Selo “OAB Recomenda”, que certifica os melhores cursos da área no país. É a segunda vez consecutiva que o Unesc recebe a condecoração. Crédito: Divulgação

Arte, vinho e imóvel A arte e o universo do vinho aparecem unidos num projeto único e encantador, que valoriza a exclusividade, o localismo e a criatividade. Assim nasce em Pedra Azul um empreendimento da Invite Inc., que será lançado no segundo semestre deste ano. Para já entrar no clima totalmente conectado ao universo de Baco, um grupo de convidados especiais vai participar da sessão de estreia do filme “Viúva Clicquot”.O encontro, organizado pela Academia Du Vin, será no próximo dia 14 de agosto), no Cine Jardins.

Nova York é aqui Danilo Zouain acaba de inaugurar o Manhattan Vix na Enseada da Suá, em Vitória. O coquetel de inauguração oficial será nesta quarta-feira (31), para convidados.

Moda masculina A marca Seads, de Renato Giestas, chega à Praia do Canto para trazer o melhor do lifestyle à beira-mar para o homem capixaba. Sucesso de vendas na internet, com clientes no Rio de Janeiro e em São Paulo, a label traz um novo olhar para o guarda-roupa masculino. Um brinde para convidados está marcado para esta quinta (01), com a presença do músico Periquito, vocalista da banca Puravida.