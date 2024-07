Agência do ES completa 20 anos com coleção de prêmios internacionais

Rimaldo de Sá, publicitário e CEO de uma holding de comunicação. Crédito: Monica Zorzanelli/ Arquivo AG/ Data: 22/09/2019

Fundada há exatos 20 anos, em 2004, a agência de publicidade Prósper Comunicação celebra o marco de duas décadas acumulado prêmios e clientes dentro e fora do Brasil, com reconhecimento em países como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e até Coreia do Sul. Ao receber essas premiações de publicidade, a Prósper se tornou a agência capixaba mais premiada do mundo, como diz a sua campanha. A agência colocou a publicidade capixaba no mapa da publicidade mundial.

A Prósper se manteve focada nas necessidades do mercado e cresceu na diversidade de serviços ao longo dos anos, gerando a holding Beta Rede, que atualmente inclui as marcas Buzz.me, Camisa 10, Node Analytics, Ecosocial e Alliá Public Affairs, além da própria Prósper. Cada empresa conta com especializações únicas, desde o marketing digital até a análise de dados e estudos de ecossistema de mercado.

Prêmios da agência capixaba Prósper Comunicação . Crédito: Divulgação

“Ao longo do tempo, sempre mantivemos uma forma diferente de enxergar a comunicação integrada e de atender o mercado. Essa tendência evoluiu naturalmente para as outras empresas da holding, que hoje une todas as nossas expertises, como mídias sociais, eventos, análise de dados e estudos de mercado. E nós preservamos esse olhar diferenciado para entender a demanda do cliente, observando as tendências, a tecnologia e as mudanças de comportamento da sociedade”, afirma o empresário Rimaldo de Sá, fundador da Prósper e da Beta Rede e CEO da holding.

Prêmios da agência capixaba Prósper Comunicação . Crédito: Divulgação

A exemplo da Prósper, a holding segue rompendo fronteiras, com atuação além dos limites estaduais e nacionais. Entre suas entregas, estão trabalhos para grandes marcas como Itaú, Amazon Prime e Rede Globo, além de atendimento a personalidades como Cauã Reymond, Flávia Alessandra, Bruno Gagliasso e Rafa Kalimann, influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

O trabalho da Beta Rede inclui também assessorias de instituições da América Latina, como o governo do Equador e El Salvador e a participação na realização de eventos como jogos de futebol no estádio Kleber Andrade, o Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, e o Verão Espetacular, evento transmitido pela Rede Globo.

