Novidade

The Town anuncia Travis Scott, Lauryn Hill e Ludmilla para lineup deste ano

Cantor de trap sobe ao palco Skyline na noite do dia 6 de setembro; já Lauryn Hill será a última atração do palco The One

Publicado em 20 de maio de 2025 às 11:19

Travis Scott e Lauryn Hill foram confirmados no festival The Town Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni/Adriano Vizoni/Folhapress

O The Town anunciou nesta segunda-feira (19) que o músico Travis Scott irá completar a programação de headliners da edição de 2025. O cantor de trap sobe ao palco Skyline na noite do dia 6 de setembro, em que deve apresentar hits como "Sicko Mode", "goosebumps" e "Fe!n">

Na mesma data, foi revelado também que a cantora Lauryn Hill, premiada rapper, produtora, atriz e modelo americana, será a última atração do palco The One. Ela sobe ao palco junto dos filhos YG Marley e Zion Marley, netos do artista lendário do reggae, Bob Marley. Entre as canções do show devem estar "Doo Wop (That Thing)", "Ex-Factor" e "Killing Me Softly With His Song".>

O dia 6 ainda traz mais dois grandes nomes nacionais para o The One: o músico Matuê, que deve trazer sucessos como "Anos Luz" e "Máquina do Tempo", e MC Cabelinho, conhecido por "X1" e "Fogo e Gasolina". Quem abre a programação da data e do palco é Karol Conka.>

Em 13 de setembro, o The One recebe ainda a cantora Gloria Groove, que antecipará o show de Lionel Richie. A artista e drag queen deve trazer sucessos como "Vermelho", "Leilão" e "Bonekinha".>

>

No dia 14 de setembro, por sua vez, o The One também recebe Ludmilla, primeira artista negra da América Latina a alcançar mais de um bilhão de streams em uma plataforma digital, como a sua headliner. Considerada um dos maiores nomes do pop e funk brasileiro na atualidade, ela deve trazer no repertório canções como "Maldivas", "Socadona" e "Cheguei".>

O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. A pré-venda para clientes Itaú e associados do The Town Club tem início amanhã, às 12h, enquanto a venda geral de ingressos tem início no próximo dia 27 de maio, a partir das 12h.>

Este vídeo pode te interessar