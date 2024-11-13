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Música

The Town anuncia Katy Perry como uma de suas principais atrações em 2025

Após show prestigiado no Rock in Rio, festival dos mesmos organizadores se prepara para receber a cantora em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 09:46

Imagem Edicase Brasil
Katy Perry é uma das cantoras mais pedidas pelo público do Rock in Rio Crédito: A.PAES | Shutterstock
O The Town anuncia a cantora Katy Perry na programação do festival do ano que vem. A artista americana será uma das principais atrações do evento em 14 de setembro, que acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A participação da artista marcará a sua primeira apresentação na cidade em sete anos, quando esteve em turnê pelo álbum "Witness".
Perry também se apresentou no Rock in Rio este ano, no Palco Mundo, quando lançou seu álbum "143". O show lotado conquistou o público com alguns de seus hits mais clássicos, apesar do visual futurista que remetia ao seu último disco. A apresentação inédita foi considerada uma das melhores da edição do evento, que tem os mesmos organizadores do The Town.
O primo do Rock in Rio volta a São Paulo nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, ocupando dois finais de semana, na Cidade da Música, espaço construído especialmente para o festival e que retornará de forma aprimorada, com a mudança de local de diferentes palcos e espaços.
Katy Perry irá se apresentar no palco Skyline é a primeira atração anunciada do The Town. Outros artistas devem ser anunciados em breve.

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