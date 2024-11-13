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Diddy coloca jatinho de R$ 346 milhões para aluguel após prisão, diz jornal

Saiba como o rapper está lidando com as pressões financeiras.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 09:26

Sean 'Diddy' Combs posa no tapete do Met Gala 2023
Sean 'Diddy' Combs posa no tapete do Met Gala 2023 Crédito: Andrew Kelly/Reuters
Sean "Diddy" Combs, 55, colocou seu luxuoso jatinho para alugar após sua prisão e uma série de processos de crimes sexuais.
A aeronave está disponível para ser alugada em sites de fretamento de aviões. Segundo o jornal The U.S. Sun, o rapper também estaria tentando vender o jatinho.
O avião é um modelo Gulfstream 550 preto, avaliado em US$ 60 milhões, cerca de R$ 346 milhões. O anúncio online traz fotos dos confortos do jatinho, como as poltronas de couro e o interior todo bege.
O aluguel da aeronave para um voo de Los Angeles a Nova York é oferecido por mais de US$ 116 mil, aproximadamente R$ 673 mil. O valor exposto pelo site Jettly ainda exclui outras taxas para o voo de pouco mais de 4 horas de duração.
Diddy também colocou à venda sua mansão em Beverly Hills. A imprensa americana afirma que o imóvel foi anunciado por US$ 61,5 milhões, algo em torno de R$ 352 milhões.
O rapper, preso após ser acusado de uma série de crimes sexuais, tem usado seu patrimônio para arcar com despesas e tentar sair da prisão. A defesa do músico entrou com mais um pedido de liberdade nesta semana e propôs o pagamento de uma fiança "muito mais robusta" do que os US$ 50 milhões que já haviam oferecido anteriormente.

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