Caso P. Diddy: HZ te conta sobre trajetória e acusações do rapper

Eu tenho certeza que você ouviu falar no nome P. Diddy nas últimas semanas, mas afinal, o que se sabe até agora? Fica aí que HZ te conta um pouco sobre o caso. Para começar, Sean Diddy Combs, conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, é um rapper e produtor norte-americano.

O cantor foi preso em setembro deste ano em Nova York, sob acusações como tráfico sexual, agressão e promoção da prostituição. Rolou até a divulgação de um vídeo de 2023 que mostra o rapper arrastando uma ex-namorada no corredor de um hotel.