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Entenda o caso

Caso P. Diddy: HZ te conta sobre trajetória e acusações do rapper

Artista responde a acusações como tráfico sexual e promoção da prostituição; assista ao vídeo e entenda
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 14:45

Eu tenho certeza que você ouviu falar no nome P. Diddy nas últimas semanas, mas afinal, o que se sabe até agora? Fica aí que HZ te conta um pouco sobre o caso. Para começar, Sean Diddy Combs, conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, é um rapper e produtor norte-americano.
O cantor foi preso em setembro deste ano em Nova York, sob acusações como tráfico sexual, agressão e promoção da prostituição. Rolou até a divulgação de um vídeo de 2023 que mostra o rapper arrastando uma ex-namorada no corredor de um hotel.

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Ele é conhecido por promover festas polêmicas com famosos, e também tem relação com nomes como Jay-Z, Usher e Justin Bieber. Preso em um centro de detenção no Brooklyn até o julgamento, ainda sem data, Diddy se declara inocente. Se condenado, ele pode pegar prisão perpétua.

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