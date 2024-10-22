Cocaína rosa encontrada em Liam Payne é 'remédio favorito' de Diddy

Cantor Liam Payne morreu neste mês, na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram

A 'cocaína rosa', coquetel de drogas encontrado na autópsia de Liam Payne, de 31 anos, também é citada com destaque em um dos processo contra Sean 'Diddy' Combs, de 54.

O 'produto' em questão nada mais é que uma mistura de cetamina, metanfetamina e ecstasy. Forte corante rosa e aromatizador de morango costumam ser incluídos na receita, feita para ser visualmente atrativa -e, curiosamente, sem incluir a cocaína real como um de seus 'ingredientes'.

Um dos processos contra Diddy menciona a cocaína rosa como uma das drogas favoritas de Diddy. Segundo o portal TMZ, sua ex-namorada, Yung Miami, 30, teria se encarregado algumas vezes de buscar doses do coquetel em Miami e transportá-lo até o rapper, por meio de um jato particular.