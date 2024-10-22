Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drogas

Cocaína rosa encontrada em Liam Payne é 'remédio favorito' de Diddy

'Produto', que é uma mistura de cetamina, metanfetamina e ecstasy, costuma contar com corante e aromatizador de morango
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 11:27

Cantor Liam Payne morreu neste mês, na Argentina
Cantor Liam Payne morreu neste mês, na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram
A 'cocaína rosa', coquetel de drogas encontrado na autópsia de Liam Payne, de 31 anos, também é citada com destaque em um dos processo contra Sean 'Diddy' Combs, de 54.
O 'produto' em questão nada mais é que uma mistura de cetamina, metanfetamina e ecstasy. Forte corante rosa e aromatizador de morango costumam ser incluídos na receita, feita para ser visualmente atrativa -e, curiosamente, sem incluir a cocaína real como um de seus 'ingredientes'.

Veja Também

'Teve lesões muito graves', diz médico socorrista sobre corpo de Liam Payne

Um dos processos contra Diddy menciona a cocaína rosa como uma das drogas favoritas de Diddy. Segundo o portal TMZ, sua ex-namorada, Yung Miami, 30, teria se encarregado algumas vezes de buscar doses do coquetel em Miami e transportá-lo até o rapper, por meio de um jato particular.
A aficção de Diddy pela substância seria tamanha a ponto de ele obrigar todos os seus funcionários a dispor constantemente de doses dela para seu consumo. "Era exigido que todos os funcionários -do mordomo, do chef às empregadas domésticas- andassem por aí com uma bolsa ou pochete cheia de cocaína, GHB, ecstasy, balas de maconha e tuci [cocaína rosa]. Era importante [o empregado] ter o 'medicamento escolhido' pelo Sr. Combs imediatamente pronto quando ele o solicitasse", afirma o relatório do processo.

Veja Também

Corpo de Liam Payne será entregue à família após testes clínicos pendentes

Liam Payne desistiu de reabilitação após dois dias internado em julho

Liam Payne caiu de altura de 13 a 14 metros, afirma médico que o socorreu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados