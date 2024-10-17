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Liam Payne caiu de altura de 13 a 14 metros, afirma médico que o socorreu

Segundo o chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, o ex-One Direction estava no pátio interno do hotel CasaSur
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 11:38

Liam Payne, ex-One Direction
Liam Payne, ex-One Direction Crédito: Divulgação
O médico argentino Alberto Crescenti, responsável pela equipe que socorreu Liam Payne, 31, no acidente que o matou na quarta-feira (16), deu mais detalhes das circunstâncias em que a tragédia ocorreu.
O profissional afirmou que a lesão de Payne ao cair foi tamanha que extinguiu qualquer chance de sobrevivência do cantor. "Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa", afirmou ele, que é diretor do Same (Sistema de Atenção Médica de Emergência), equivalente ao Samu no Brasil.
Segundo Crescenti, o músico despencou de uma altura entre 13 e 14 metros. "Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo", acrescentou o médico, em entrevista ao portal Todo Noticias.
Liam Payne morreu ao cair da sacada do hotel Casa Sur, onde estava hospedado em Buenos Aires. O corpo do cantor foi levado ao necretório da capital argentina, onde será submetido à autópsia nesta quinta-feira (17).

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