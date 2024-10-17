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'Teve lesões muito graves', diz médico socorrista sobre corpo de Liam Payne

Cantor foi encontrado morto em hotel de Buenos Aires nesta quarta-feira (16), aos 31 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 08:04

O paramédico Alberto Crescenti e o cantor Liam Payne
O paramédico Alberto Crescenti e o cantor Liam Payne Crédito: La Nación/Divulgação
Liam Payne morreu nesta quarta, 16, aos 31 anos. O médico que prestou socorro ao ex-One Direction deu detalhes sobre como o encontrou.
O socorrista informou o estado do corpo do cantor. "Ele apresentava lesões incompatíveis com a vida", disse Alberto Crescenti, profissional do Sistema de Atenção Médica de Emergência, em entrevista ao La Nacion. Liam caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina.
O britânico já estava morto quando o serviço chegou ao local. "Gostaríamos de ter uma chance para ele, mas as lesões que ele teve foram muito graves. Acho que a queda que ele sofreu foi de quase 14 metros. A equipe não fez nada, não houve possibilidade de reanimação. O corpo todo está com lesões gravíssimas", completou Crescenti.
O artista parece ter batido a cabeça na queda. Apesar de ressaltar que é necessário esperar o resultado da autópsia para confirmar a causa da morte, Crescenti antecipou que "pelo que a equipe viu, aparentemente ele teve uma fratura na base do crânio".
O gerente do hotel onde Liam estava hospedado foi quem ligou para a emergência. Ele alertou sobre um "hóspede agressivo que poderia estar sob influências de drogas ou álcool", segundo apuração do jornal argentino. O Ministério Público e o foro da área estão trabalhando no caso. A Polícia Municipal também.

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