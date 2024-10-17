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Luto

Liam Payne fez posts pouco antes da notícia de sua morte

Cantor de 31 anos ficou conhecido por fazer parte da boyband britânica One Direction
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 08:00

O cantor Liam Payne
O cantor Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress
Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Pouco antes, o cantor fez uma série de publicações nas redes sociais.
O cantor postou uma foto antiga com sua namorada, Kate Cassidy, cerca de meia hora antes da notícia de sua morte. Ele aparece sem camisa enquanto os dois posam para uma selfie no espelho. O registro foi divulgado pela primeira vez em 2023.
Em uma série de publicações no Snapchat, Liam disse que estava feliz por poder curtir um dia na Argentina. "Feliz que eu tenho um tempo livre", escreveu ele. "Dia adorável na Argentina", afirmou o astro.
Todas as postagens recentes de Liam foram excluídas do perfil pouco depois. No entanto, fãs compartilharam alguns dos registros nas redes sociais.
Último post de Liam Payne
Último post de Liam Payne Crédito: Reprodução Snapchat
Liam morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. A imprensa internacional informou que o cantor não resistiu à queda. A polícia local ainda investiga os detalhes do ocorrido.

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