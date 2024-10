Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

Liam Payne, ex-membro da popular boy band britânica One Direction, foi encontrado morto aos 31 anos na manhã desta quarta-feira (16), em Buenos Aires, Argentina. O cantor estava hospedado no hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo.



Segundo o jornal La Nacion, a polícia foi acionada após relatos de que um hóspede estava agindo de forma agressiva, possivelmente sob o efeito de substâncias como drogas ou álcool. Payne teria caído do terceiro andar do prédio, e a morte foi confirmada pelas autoridades no local.